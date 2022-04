Keplik i cylinder w pytaniu z "Milionerów" za dwa tysiące złotych

czytaj dalej

W Buczy jednoznacznie pokazano nam, co chciano nam pokazać. To nie jest wpadka przy pracy. Rosja to zrobiła, bo mogła, pokazała, bo chciała i kłamie na ten temat, żeby pokazać, że zupełnie jej nie zależy na naszej opinii - mówił w "Tak jest" w TVN24 Konstanty Gebert, publicysta "Gazety Wyborczej". Profesor Karolina Wierczyńska z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mówiła o pociągnięciu sprawców do odpowiedzialności.