Ciekawostki Oto najpopularniejsze emoji. Zmiana na podium Maciej Wacławik |

Słowa bez słów. Emotikony pozwalają wyrazić siebie (2021) Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Najpopularniejszym emoji na świecie w 2025 roku była "głośno płacząca buzia" (😭), która wdarła się na szczyt, wyprzedzając "buzię płaczącą ze śmiechu" (😂) oraz "buzię tarzającą się na ziemi ze śmiechu" (🤣). Tuż za podium znalazło się czerwone serce (❤️), a na piątym miejscu złożone dłonie (🙏) - dowiadujemy się z analizy, którą "NYT" opublikował 12 sierpnia. "Stała się uniwersalnym emoji używanym, gdy coś jest tak zabawne, wzruszające lub tak zawstydzające, że można się popłakać" - pisze o najpopularniejszej ikonce (😭) nowojorska gazeta.

Najszybciej na popularności zyskiwał w ubiegłym roku zwiędły kwiat (🥀), którego wykorzystanie wzrosło o 190 procent rok do roku. Tym samym emoji używane do wyrażenia smutku lub złamanego serca zajęło 93. miejsce wśród najpopularniejszych emotikonów.

Kto częściej korzysta z emoji

Analiza dziennika pokazuje, że z emoji znacznie chętniej korzystają kobiety niż mężczyźni. Panie mają zazwyczaj więcej więzi społecznych i bogatsze słownictwo związane z emocjami - twierdzą eksperci, na których powołuje się gazeta.

To, po jakie emotikony sięgamy, w dużej mierze zależy od naszego wieku. - Kiedy twoja babcia zacznie używać emoji z więdnącą różą to już koniec, musisz iść dalej - "NYT" cytuje 25-letniego językoznawcę i influencera Adama Aleksica. Nastolatki używają obecnie raczej emoji z płomieniem (🔥), a przedstawiciele starszych pokoleń "stu punktów" (💯). Nastolatki chętniej sięgają też po złożone dłonie (🙏), niż po kciuk uniesiony w górę (👍), nadal popularny wśród osób z pokolenia X (urodzonych w latach 1965-1979).

Kto wciąż lubi płacz ze śmiechu

Nastolatki, zwłaszcza nastoletnie dziewczyny, zawsze były pionierkami zmian językowych - zauważyła w rozmowie z "NYT" Sali A. Tagliamonte, lingwistka z Uniwersytetu w Toronto. Wraz z wiekiem maleje skłonność do zmian nawyków językowych, co pomaga zrozumieć, dlaczego pokolenie X wciąż chętniej używa "buzi płaczącej ze śmiechu" (😂) i "buzi tarzającej się na ziemi ze śmiechu" (🤣), niż proferowanej przez młodszych "głośno płaczącej buzi" (😭).

Są też takie emoji, których póki co używają niemal wyłącznie osoby z pokoleń: Z (osoby urodzone między 1995 a 2012 rokiem) i Alfa (osoby urodzone między 2010 a 2025 rokiem). Wśród nich "zmęczona buzia". Może dlatego, że osoby starsze (jak autorzy tekstu) nie potrafią nawet jej znaleźć...

Jennifer Daniel, dyrektorka kreatywna w firmie Google oraz szefowa podkomisji ds. emoji w Unicode Consortium, organizacji zajmującej się ustalaniem znaków i kodów, oceniła w rozmowie z dziennikiem, że jej pokoleniu (osób po czterdziestce) bardziej zależy na komunikacji masowej na dużych platformach, takich jak X czy Facebook, zaś młodsi ludzie chętniej komunikują się w małych grupach czy czatach.

To w tych internetowych subkulturach miało narodzić się wiele emoji - uważa Adam Aleksic. Popularne emoji wywodzą się z różnych "zakamarków" internetu - zauważa "NYT". Flaga Brazylii zyskała rozgłos prawdopodobnie dzięki miłośnikom gier, a dłoń ze skrzyżowanymi palcami dzięki K-popowi.

Nowojorski dziennik opracował ranking najpopularniejszych emoji, wykorzystując dane, które otrzymał od Google. Chodzi o emoji używane przy pomocy popularnej klawiatury tej firmy na smartfony GBoard w okresie od listopada 2024 do stycznia 2025 i od listopada 2025 do stycznia 2026. Ponieważ anonimowe dane Google nie pozwalają ustalić wieku użytkowników, redakcja "NYT" do opracowania analizy wykorzystała fora w serwisie Reddit. "Fora te nie są idealnym wskaźnikiem, ale ujawniają ogólne trendy pokoleniowe" - tłumaczy dziennik.

Redagował AM