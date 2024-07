Ile jest wart złoty medal olimpijski? W tym roku zawiera "bezcenny" element

Wbrew temu, co mogłaby sugerować nazwa, złote medale olimpijskie nie są w całości wykonane ze złota. W rzeczywistości wykonane są ze srebra i jedynie pokryte cienką warstwą złota, aby miały swój tradycyjny kolor. W tym roku do produkcji każdego ze złotych medali użyto po 523 gramy srebra i 6 gramów złota, złoto stanowi więc jedynie niewiele ponad jeden procent wagi medalu.

Ile jest wart medal olimpijski

Wartość symboliczna olimpijskich medali jest niemożliwa do wycenienia. Wartość materialna tych medali w oparciu o rynkową wartość kruszców, z których zostały wykonane, oszacowali natomiast specjaliści z Oxford Economics, firmy zajmującej się doradztwem ekonomicznym. Jak stwierdzili, w zależności od zajętego przez sportowca miejsca, wartość medali olimpijskich wynosi w tym roku od 4,6 do 1027 dolarów, czyli równowartość od ok. 18 do ponad 4 tys. złotych.