Skazana położna, "pośredniczka" w adopcji, "potwór nieprawości". Historia Elisabeth Wiese

Kluczowe fakty: Elisabeth Wiese najpierw pracowała jako położna. Gdy ta kariera dobiegła jednak końca, zaczęła szukać nowego zajęcia.

Życie na nowo rozpoczęła w Hamburgu. Tu przedstawiała się jako pośredniczka w adopcji dzieci. Z jej usług korzystały głównie, narażone wtedy na ostracyzm społeczny, matki dzieci z nieprawego łoża.

Szukające rodzin dla swych synów i córek kobiety nie wiedziały, że oddając je w ręce Wiese, skazują je na śmierć.

Była położna nie miała litości nawet dla własnej córki i wnuka. Młodą kobietę oddawała za pieniądze "szlachetnym dżentelmenom", jej syna tuż po porodzie zabiła.

Nigdy nie przyznała się do zabicia żadnego z pięciorga dzieci.

Elisabeth Berkefeld przyszła na świat w 1859 roku w Bilshausen po tym, jak do użytku oddano linię kolejową ze Stargardu do Koszalina. Dzień przed jej narodzinami francuski linoskoczek Charles Blondin po raz pierwszy przeszedł nad wodospadem Niagara. W tym samym roku Karol Darwin ogłosił swoją teorię ewolucji, Rosjanie zajęli Czeczenię, Francja rozpoczęła podbój Wietnamu, a z Europy do Australii sprowadzono 22 króliki, które wkrótce stały się tam prawdziwą plagą.