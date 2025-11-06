Rolnicy ratują się przed kryzysem. Sprzedają złej jakości ryż nowożeńcom

Grecja. Uszkodzone ziarna ryżu jako ślubne confetti Źródło: Reuters

Grecja jest trzecim co do wielkości producentem ryżu w UE, eksportując większość swojej rocznej produkcji wynoszącej 250 tysięcy ton. Choć obrzucanie ryżem nowo poślubionych par jest w tym kraju tradycją, bywa krytykowane z powodu marnotrawstwa. Rolnicy szacują, że rocznie podczas ślubnych uroczystości zużywanych jest 200 ton jadalnego, pełnoziarnistego ryżu.

Ryż na ślub albo na pasze

Sektor zmaga się z silną konkurencją ze strony taniego importu z Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz niedawnych susz, jakie nawiedziły kraj. W obliczu tych wyzwań greccy rolnicy sięgnęli po nowe źródło dochodu. Zamiast wyrzucać lub przeznaczać na paszę dla zwierząt uszkodzone ziarna, postanowili sprzedawać je parom młodym jako ślubne confetti.

W ramach tej inicjatywy spółdzielnia rolnicza w Salonikach, w północnej części kraju, słynąca z dużej uprawy ryżu, sprzedała od maja już trzy tony bardzo niskiej jakości surowca. Znajduje się on w ładnie ozdobionych, białych woreczkach z napisem "ryż weselny".

- Kiedy występuje niedożywienie, niesprawiedliwe jest marnowanie żywności - mówił w rozmowie z agencją Reutera Christos Gatzaras, 52-letni rolnik i szef spółdzielni produkującej ryż. Inny rolnik popiera tę inicjatywę, podkreślając, że w obliczu rosnących kosztów poszukiwane są nowe źródła dochodu.

- Napotykamy wiele trudności, koszty gwałtownie wzrosły, jesteśmy pod ogromną presją - mówił Vasilis Matziounis. - Niektórzy ludzie nadal będą rzucać jadalny ryż, ale tak możemy zmniejszyć ilość odpadów - przyznał Giannis Gogos, szef sprzedaży w spółdzielni w regionie. Połamane ziarna stanowią w Grecji dziewięć procent krajowych zbiorów.

