Łatwiej o koncesję na alkohol

We Francji by otworzyć lokal serwujący alkohol trzeba posiadać koncesję - na napoje z zawartością alkoholu do 18 proc. tzw. koncesję typu III, a na napoje z zawartością powyżej 18 proc. alkoholu koncesję typu IV. Obecnie jednak nowe pozwolenia nie są wydawane, a osoba planująca otwarcie biznesu musi poczekać, aż zamknie się inny lokal. Przyjęte zmiany przewidują ułatwienie uzyskiwania licencji typu IV w przypadku gmin liczących mniej niż 3,5 tys. mieszkańców, w których takich lokali jeszcze nie ma. Na mocy nowelizacji, w takich przypadkach wystarczy złożyć wniosek w ratuszu o przyznanie licencji. Ostateczne słowo co do jej przyznania będzie należało do burmistrzów.