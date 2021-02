Morsowanie już było, teraz biegają po śniegu w skarpetach. "Świetny masaż dla stóp"

Finowie znaleźli nowy sposób na utrzymanie formy w czasie lockdownu: zaczęli biegać po śniegu w wełnianych skarpetach. - To świetne ćwiczenie, które daje poczucie wolności - komentuje miłośnik tej oryginalnej aktywności. Fińscy internauci już nazwali ją hitem tej zimy.

- Szalone sportowe rozrywki w Finlandii to już tradycja - mówi Pekka Parviainen, pilot i instruktor latania. Mężczyzna jest też fanem biegania boso po śniegu. Na opublikowanym przez Agencję Reutera nagraniu Parviainen razem z czworgiem znajomych biega po śniegu w wełnianych skarpetach w Parku Narodowym Nuuksio, oddalonym około 35 kilometrów od Helsinek. - W tym roku mamy intensywne opady śniegu, a takie bieganie w skarpetach to świetne ćwiczenie. Daje poczucie wolności, bo stopy nie są ściśnięte - komentuje.

Poczucie wolności

- Możesz to robić krótko albo dłużej biegać w głębokim śniegu. Uczucie po ćwiczeniach jest po prostu wspaniałe, to czysta radość. Bieganie po śniegu w skarpetkach to też świetny masaż dla stóp - zapewnia Parviainen. Jak dodaje mężczyzna, wełniane skarpety są bardzo ciepłe i po bieganiu w nich nie czuje się zimna. Radzi jednak, żeby założyć dwie lub trzy pary.