Książę George pierwszy raz na Wimbledonie. Ośmiolatek skradł show podczas finału imprezy

Ośmiolatek, trzeci w kolejce do brytyjskiego tronu , przez cały mecz przyciągał uwagę fotoreporterów. Chłopiec siedział, wraz ze swoimi rodzicami, w pierwszym rzędzie loży królewskiej i żywiołowo reagował na wydarzenia na korcie, co chwilę prezentując zabawne miny.

Następnie Serb zaproponował chłopcu, by ten potrzymał jego puchar. "Nie upuść go" - zastrzegł. George wziął trofeum do rąk i cierpliwie czekał, aż Djoković je od niego odbierze. W pewnym momencie stwierdził jednak, że nagroda "jest trochę ciężka" i oddał ją mamie.

Tenisowe tradycje w rodzinie królewskiej

Książę George ma do czynienia z tenisem od najmłodszych lat. Pasją do tego sportu zaraziła go księżna Kate, która sama regularnie wychodzi na kort i jest patronką All England Lawn Tennis and Croquet Club, czyli obiektu, na którym co roku rozgrywany jest Wimbledon. Jej syn pierwsze próby z rakietą w ręku podejmował już w wieku czterech lat. Nauki pobierał m.in. u Rogera Federera.