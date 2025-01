Elon Musk zmienił swoje imię na Kekius Maximus

Elon Musk we wtorek zmienił swoje imię w serwisie X na Kekius Maximus. Po mniej więcej dobie wrócił do prawdziwego imienia, nie wyjaśniając tych zmian. Media zwracają uwagę, że istnieje kryptowaluta o tej samej nazwie, a miliarder w przeszłości swoimi działaniami w mediach społecznościowych wielokrotnie wpływał już na kursy kryptowalut.

Elon Musk zmienił we wtorek swoją nazwę użytkownika na platformie X na "Kekius Maximus", a także ustawił nowe zdjęcie profilowe na przedstawiające żabę Pepe trzymającą w rękach kontroler do gier wideo. Żaba ta to popularny motyw w internetowych żartach. W czwartek rano na profilu ponownie było już prawdziwie imię i zdjęcie miliardera, jednak screen zmienionego imienia i nazwiska uwieczniło wielu użytkowników platformy.

Elon Musk zmienił imię

Musk nie wyjaśnił tych zmian, które tymczasem wywołały lawinę domysłów. BBC wskazuje, że żaba Pepe, którą Musk ustawił na swoim zdjęciu profilowym, od pewnego czasu stała się symbolem wykorzystywanym przez środowiska skrajnie prawicowe. Podobnie jak imię Kekius, które wydaje się być modyfikacją słowa "kek", co w przestrzeni internetowej oznacza "laugh out loud" (pol. głośny śmiech) - skrót ten również jest często wykorzystywany przez środowiska prawicowe. "Kek" to także imię starożytnego egipskiego boga ciemności, który jest czasami przedstawiany z głową żaby, zauważa BBC. Z kolei "Maximus", jak zauważa brytyjski nadawca, łączone jest przez niektórych z imieniem postaci granej przez Russella Crowe'a w filmie "Gladiator" - rzymskiego generała Maximusa Decimusa Meridiusa. Skojarzenie to wydawał się potwierdzać sam Musk, który w jednym z tweetów wrzucił kolejną grafikę przedstawiającą żabę Pepe w stroju dowódcy wojsk starożytnego Rzymu.