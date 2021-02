Dokumenty o 5G, koronawirusie, nienawiści. Oglądaj w TVN24 GO

Głośne sprawy społeczne, kulturalne i polityczne, a także opowieści o wydarzeniach z przeszłości, które zmieniły bieg historii. W rosnącej bibliotece filmów dokumentalnych w TVN24 GO, w lutym m.in. "Prawda o 5G", "Orban: Dyktatura po węgiersku" oraz cykl "Geneza nienawiści".

"Orban: Dyktatura po węgiersku" w TVN24 GO

Od 12 lutego na platformie TVN24 GO dostępny jest film "Orban: Dyktatura po węgiersku" w reżyserii Michaela Wechta. "To teatr. Scenografia jest demokratyczna, ale zespół aktorski już nie" - to pierwsze zdanie, wypowiedziane przez opozycyjnego wobec rządu prezydenta Budapesztu Gergely'ego Karacsony'ego, które pada w filmie. "Dopóki sytuacja się nie zmieni, [Orban] może robić co chce", dodaje Martin Schultz, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Twórcy dokumentu proszą europejskich polityków o ocenę rządów Viktora Orbana, przyglądają się najnowszej odsłonie sporu pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a rządem węgierskim. Dużo tu też archiwalnych zdjęć pokazujących młodego Orbana, jego niejednokrotnie kontrowersyjne wypowiedzi, zmiany w podejściu do polityki wewnętrznej i międzynarodowej. Szukają odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób za rządów Orbana na Węgrzech właściwie zlikwidowano wolne media i jak bliskim węgierskiego premiera udaje się pozyskiwać miliony unijnych dotacji.

"Geneza nienawiści" w TVN24 GO

19 lutego w TVN24 GO będzie można obejrzeć "Genezę nienawiści". W cyklu dokumentalnym, wyprodukowanym przez Alexa Gibney'a i Stevena Spielberga, autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie - którzy są zdolni do miłości i współpracy - bywają okrutni i pełni nienawiści. W sześciu odcinkach cyklu starają się zgłębić właśnie tajemnicę nienawiści, nazywanej pierwotną emocją.

Seria oparta jest na relacjach dziennikarskich, analizach historycznych oraz przełomowych badaniach naukowych z zakresu psychologii, biologii i neurobiologii. Twórcy pokazują, jak przez lata zmieniała się natura tego zagadnienia i jak potężny wpływ nienawiść miała i nadal ma nie tylko na jednostki, ale też całe społeczeństwa.

Każdy z odcinków cyklu dokumentalnego "Geneza nienawiści" trwa ok. 43 minut.

Siedem par i siedem poruszających nagrań. Gwiazdy znane z anten TVN Discovery Polska czytają sobie nawzajem hejterskie komentarze, które pojawiły się na ich temat w internecie. Tu nie ma reżyserii. Są za to prawdziwe emocje odsłaniające ich reakcje na mowę nienawiści, która notorycznie pojawia się w przestrzeni publicznej. To element kampanii #WhyWeHate, zapowiadającą serię dokumentalną "Geneza nienawiści" laureatów Oscara Alexa Gibneya i Stevena Spielberga.

"Prawda o 5G", filmy o pandemii COVID-19 i Papciu Chmielu

"Prawda o 5G" to jeden z filmów, który także od lutego jest już dostępny w TVN24 GO. "Jeśli nie działasz, żeby zatrzymać 5G, to znaczy, że nic nie rozumiesz. Nie ma teraz nic ważniejszego" - twierdzą przeciwnicy tej technologii. Autorzy dokumentu śledzą poczynania ruchu "anty-5G" i analizują teorie spiskowe związane z nową technologią, które w czasie pandemii COVID-19 stały się jeszcze bardziej popularne. W ten sposób demaskują wyrafinowaną kampanię dezinformacyjną i wskazują, kto może za nią stać.

W lutym widzowie TVN24 GO będą także mieli możliwość zobaczenia filmów o pandemii COVID-19. Już teraz w platformie dostępny jest dokument z 2020 r. "COVID-19: Świat w zagrożeniu", w którym dziennikarze "Superwizjera" pokazują, jak ludzie na całym świecie radzą sobie z epidemią, a do 20 lutego można oglądać "Miłość, życie i wirus" Oscara Guerry - historie dwóch rodzin imigrantów w Stanach Zjednoczonych, dotkniętych przez koronawirusa. Pandemia pozbawiła ich marzenia, aby stać się częścią amerykańskiego snu. W USA najwięcej ofiar COVID-19 odnotowuje się właśnie wśród Latynosów. Na przełomie lutego i kwietnia w TVN24 GO opublikowane zostaną kolejne filmy dokumentalne o pandemii.

Wśród dokumentów TVN24 znajdziemy też między innymi film "My naród". Ewa Ewart i Jacek Stawiski analizują wydarzenia 1989 roku, które doprowadziły do obalenia komunizmu. Rozmawiają ze świadkami tamtych wydarzeń. Dostępny jest także cykl dokumentalny "Miasta na miarę człowieka" - opowieści reporterskie m.in. o Bejrucie, Nowym Orleanie czy Buenos Aires.

Ciekawą propozycją TVN24 GO jest też dokument o Papciu Chmielu. Autor komiksów z Tytusem, Romkiem i A'Tomkiem Henryk Jerzy Chmielewski odszedł 21 stycznia.

Do świata sztuki przenosi nas też film dokumentalny z 2019 r. w reżyserii dziennikarki "Faktów" TVN Renaty Kijowskiej, "Na Górze Tyrryry". W nagrodzonym kilkukrotnie filmie poznajemy członków stworzonego 25 lat temu zespołu rockowego Na Górze. Trzech z nich jest niepełnosprawnych umysłowo, ale dzięki swej wielkiej pasji i zaangażowaniu ze strony kilku "normalsów" robią to, co lubią najbardziej. Chłopaki grają ostre, często najeżone politycznymi treściami punkowe piosenki. "Idziemy po nierównej drodze powłócząc nogami, szczerość daje nam siłę, rozpieprza bariery przed nami", śpiewają w żywiołowym utworze "Idziemy".

