Mieszkanie z partnerem obniża poziom cukru we krwi, twierdzą badacze

Mieszkanie z partnerem obniża ryzyko cukrzycy

Badacze wskazują, że mieszkanie z kimś jest ważnym źródłem wsparcia w szczególności dla osób w średnim i starszym wieku. Co więcej, pozytywny efekt wspólnego zamieszkania zauważono bez względu na to, czy relacja przebiegała harmonijnie czy też nie.

Naukowcy sprawdzali, czy istnieje związek między stanem cywilnym (przy czym tak samo traktowano związek małżeński i związek partnerski) i jakością relacji a średnim poziomem cukru we krwi wśród starszych dorosłych. Wykorzystali do tego informacje zgromadzone w bazie English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) i wyodrębnili z niej 3335 osób w wieku 50-89 lat, u których wcześniej nie zdiagnozowano cukrzycy. Następnie zaproszono ich na badania, podczas których zmierzono poziom cukru we krwi, zapytano o to, czy mają żonę, męża lub partnera, z którym mieszkają, i o to, jak układają się ich relacje. Zapytano także o inne podstawowe kwestie, takie jak dochody, zatrudnienie, aktywność fizyczna czy palenie papierosów.