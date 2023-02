Otyłość może wywoływać podobne zmiany w mózgu jak choroba Alzheimera. Najnowsze wyniki badań

"Wykazaliśmy, że istnieje podobieństwo między mózgami osób otyłych i osób z chorobą Alzheimera" - uważają naukowcy z McGill University w Montrealu. Przeanalizowani oni ponad 1300 skanów mózgu, a wyniki ich badań zostały właśnie opublikowane na łamach najnowszego wydania czasopisma naukowego Journal of Alzheimer’s Disease.

Jak komentował na łamach portalu NBC News wyniki pracy współautor badania Filip Morys, zaobserwowane zmiany można "sprowadzić do (zmniejszenia - red.) grubości kory mózgowej", która to odpowiada za funkcje mózgu, takie jak mowa, percepcja, pamięć długotrwała i osąd. Wcześniejsze badania, koncentrujące się na zależności pomiędzy zwiększoną masą ciała, a chorobami neurodegeneracyjnymi wykazały już, że otyłość może przyczyniać się do uszkodzenia naczyń krwionośnych mózgu czy odkładania nieprawidłowych białek w mózgu, a tym samym podnosić ryzyko zachorowania na Alzheimera. Praca akademików z McGill University rzuca jednak nowe światło na powiązania obu chorób.

Zmiany w mózgu

W ramach badania, naukowcy z kanadyjskiego uniwersytetu przeanalizowali łącznie 1364 skany mózgów. 341 z nich należało do chorych na alzheimera, a kolejne 341 do osób otyłych, których współczynnik BMI przyjmował wartości większe lub równe 30. Pozostałe 682 skany należały do zdrowych uczestników, stanowiących grupę kontrolną. Porównanie wszystkich obrazów pozwoliło na stwierdzenie podobieństwa między zmianami w mózgu występującymi wśród badanych z alzheimerem i tych z nadmierną masą ciała. W obu przypadkach w obszarach mózgu odpowiedzialnych za przeprowadzanie osądu oraz zdolność do zapamiętywania i uczenia się występowało jego ścieńczenie (zmniejszenie grubości).

Podczas kolejnego etapu badania, naukowcy poprosili jego uczestników o rozwiązanie testów sprawdzających sprawność umysłową. W ich przypadku osoby otyłe nie wykazywały znaczących deficytów. Jak jednak podkreśla Filip Morys, istnieje możliwość, iż zmiany zdolności poznawczych, wynikające ze ścieńczenia kory mózgowej, które wykazały skany, mogą być zbyt subtelne, by podobne testy były w stanie je wychwycić.

- Badanie pokazało nam coś, czego nie wiedzieliśmy wcześniej - oceniła na łamach portalu NBC News niezwiązana z badaniem Sabrina Diano z akademickiego centrum medycznego Columbia University Irving Medical Center. Naukowczyni dodała jednak, że zależność podobną do wykazanej w badaniu opublikowanym na łamach Journal of Alzheimer’s Disease można zaobserwować również u myszy laboratoryjnych. - Jeśli u myszy, która ma genetyczną predyspozycję do rozwoju alzheimera zastosuje się dietę bogatą w węglowodany i tłuszcze - podobną do diety zachodniej - wraz ze wzrostem masy ciała, (będzie można zaobserwować - red.) rosnące upośledzenie poznawcze zwierzęcia, a także przyśpieszoną degenerację jego mózgu - wyjaśniła Diano.

Choroba Alzheimera PAP/DPA

Autor:jdw//am

Źródło: NBC News, Journal of Alzheimer’s Disease