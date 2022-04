Anja Rubik oddaje na jeden dzień Instagrama. "To jest najważniejszy temat naszych czasów"

- Jeśli nie ograniczymy dalszego wzrostu temperatury, możemy spodziewać się dramatycznych konsekwencji i dla nas, i dla całej przyrody - alarmują naukowcy w apelu z okazji Dnia Ziemi. Anja Rubik na jeden dzień oddała swoje konto na Instagramie naukowcom, tak by ich apel mógł trafić do jak największej liczby ludzi.

- Nie mamy drugiej planety, musimy uratować tę jedyną - to słowa zamykające apel opublikowany z okazji Dnia Ziemi. Na liście sygnatariuszy nazwiska 111 naukowców z całej Polski, którzy zgodnie podkreślają: nauka ma niezbite dowody na to, że to człowiek stoi za degradacją środowiska. Ich apel jest częścią kampanii "Nie taki mamy klimat". Cel - zatrzymać postępujące zmiany klimatu.

Zmiany klimatu - jak im przeciwdziałać

- Jeśli nie ograniczymy dalszego wzrostu temperatury, możemy spodziewać się dramatycznych konsekwencji i dla nas, i dla całej przyrody. Aby ich uniknąć, świat musi ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o połowę do roku 2030 i osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050. My, naukowcy, apelujemy do polityków, przedsiębiorców i każdego obywatela: WYSŁUCHAJCIE NAS I DZIAŁAJMY RAZEM DLA KLIMATU. Nie wolno dłużej zwlekać. Wszyscy dołożyliśmy się do zmiany klimatu, więc wszyscy podejmijmy wysiłek, by ją spowolnić – czytamy w apelu na WWF Polska.

Jak przeciwdziałać zmianom? Naukowcy wyliczają: politycy powinni podejmować działania oparte na wynikach badań naukowych. Samorządy mogą zadbać o klimat, pracując między innymi nad efektywnością energetyczną. Przedsiębiorców skłaniają do obliczenia swojego śladu węglowego, a następnie dążenia do obniżenia go i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jak podkreślają twórcy apelu, obywatele również mają władzę: mogą wpływać na rzeczywistość, oszczędzając wodę, prąd, ciepło i ograniczając ślad węglowy.

Anja Rubik oddaje głos naukowcom

Naukowcy nie ograniczyli się do napisania apelu. Ich głos wybrzmiał również w mediach społecznościowych – nie tylko na oficjalnych kanałach. Anja Rubik na jeden dzień oddała swoje konto na Instagramie naukowcom, tak by ich apel mógł trafić do jak największej liczby ludzi. - Z ogromną radością przekazuję moje platformy [społecznościowe - red.] profesorowi Szymonowi Malinowskiemu. Będzie wam opowiadał o Ziemi, zmianie klimatu. Pamiętajmy, że to jest najważniejszy temat naszych czasów, bo nasza przyszłość jest uzależniona od zdrowia naszej planety – powiedziała w nagraniu na Instagramie.

W jednym z nagrań profesor Szymon Malinowski opowiada o Ziemi, patrząc na naszą planetę z perspektywy kosmosu: - Popatrz na Ziemię z oddali. To maleńki pyłek, który wraz z kilkoma innymi mknie przez pustkę kosmosu. Od tej pustki chroni nas tylko mgiełka atmosfery. Rozwijając się i poprawiając sobie byt, długo nie zauważaliśmy, że nasze działania prowadzą do ogromnych zmian w atmosferze i na powierzchni planety. My, naukowcy, apelujemy: wysłuchajcie nas i działajmy razem dla klimatu.

