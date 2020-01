Pożar w hospicjum w Chojnicach. Są ofiary śmiertelne





»

Cztery osoby zginęły w pożarze, do którego doszło w nocy w hospicjum w Chojnicach (woj. pomorskie). Ponad 20 kolejnych trafiło do szpitali, w tym jeden z policjantów. W Chojnicach odbywa się posiedzenie sztabu kryzysowego, w którym uczestniczy między innymi wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Pożar wybuchł w poniedziałek w nocy. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie po godzinie 3 nad ranem. W momencie wybuchu w budynku przebywało w sumie 26 osób - 24 podopiecznych hospicjum i dwóch pracowników.

Krewni, przyjaciele i mieszkańcy pożegnali ofiary tragedii w Szczyrku Rodzina,... czytaj dalej » Początkowo - około godziny 6.30 - komisarz Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku mówił o pięciu ofiarach śmiertelnych pożaru. O godzinie 7 rano pomorska policja przekazała jednak, że jedna z osób "odzyskała czynności życiowe". Bilans tragicznego pożaru to cztery ofiary śmiertelne i 22 osoby ranne, które zostały przewiezione do szpitali. W tym jeden z policjantów z objawami podtrucia. Brał udział w ewakuacji.

Na antenie TVN24 komisarz Sienkiewicz powiedział także, że ze wstępnych informacji wynika, iż prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez jednego z podopiecznych hospicjum, palącego papierosy.

Policja będzie prowadziła dalsze postępowanie w tej sprawie. - Będziemy wykonywali szczegółowe oględziny, powołamy biegłego z zakresu pożarnictwa i wtedy będziemy mogli potwierdzić wstępne informacje - dodał Sienkiewicz.

Pożar w hospicjum w Chojnicach Fot. tvn24

Pożar w hospicjum w Chojnicach Fot. tvn24

Pożar w hospicjum w Chojnicach Fot. tvn24

Pożar w hospicjum w Chojnicach Fot. tvn24

Pożar w hospicjum w Chojnicach Fot. tvn24

Pożar w hospicjum w Chojnicach Fot. tvn24

Pożar hospicjum w Chojnicach Fot. tvn24













Ponad 20 osób trafiło do szpitali w Chojnicach i Człuchowie

O godzinie 7 rano Marian Hinca z Pomorskiej Straży Pożarnej poinformował w TVN24, że zakończyło się już gaszenie pożaru, ale na miejscu cały czas pracuje 14 zastępów Straży Pożarnej - około 40 strażaków.

- Bezpośrednie działania gaśnicze są zakończone, ale trwają czynności popożarowe - mówił. Jak tłumaczył, chodzi tu przede wszystkim o to, aby wszystkie pomieszczenia zostały oddymione.

Hinca przekazał także, że do dwóch szpitali trafiły łącznie 22 osoby. 17 osób zostało przewiezionych do szpitala w Chojnicach, a 5 - do szpitala w Człuchowie.

Posiedzenie sztabu kryzysowego

Około godziny 8.30 dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Jerzy Jakubowski przekazał, że na miejsce pożaru przyjechał wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Tomasz Komoszyński. Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego.

Na godzinę 9.15 zapowiedziano konferencję prasową, między innymi z udziałem Dariusza Drelicha.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Do pożaru doszło do w hospicjum w Chojnicach