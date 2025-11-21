Wzrost cen w Unii Europejskiej. Tak wypadła Polska

Inflacja w Polsce w październiku w 2025 roku Źródło: TVN24

Z kolei roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła w październiku 2025 r. 2,1 proc., w porównaniu do 2,2 proc. we wrześniu - wynika z danych Eurostat. We wrześniu 2024 r. była na poziomie 2 proc.

Eurostat wyjaśnił, że największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro w październiku 2025 roku miały usługi (+1,54 punktu procentowego, pp), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,48 pp), dobra przemysłowe z wyłączeniem energii (+0,16 pp) i energia (-0,08 pp) .

Najniższa i najwyższa inflacja w Unii Europejskiej

Pierwsze miejsce na podium w całej Unii Europejskiej zajął Cypr, w którym inflacja wyniosła 0,2 procent. Kolejna była Francja z odczytem na poziomie 0,8 proc. i Włochy z inflacją na poziomie 1,3 procent.

Natomiast na drugim końcu skali znalazła się Rumunia z inflacją na poziomie 8,4 proc. Kolejne pozycje zajęły Estonia z odczytem 4,5 proc. i Łotwa z 4,3 proc.

Polska uplasowała się na piętnastym miejscu z inflacją na poziomie 2,9 procent.

Jak wyjaśnił Eurostat, "w porównaniu z wrześniem 2025 r . roczna inflacja spadła w piętnastu państwach członkowskich, pozostała stabilna w trzech i wzrosła w dziewięciu" .

