Harrods poinformował, że ​​informacje takie jak imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe niektórych klientów dokonujących zakupów online zostały pobrane z systemów zewnętrznego dostawcy.

"Powiadomiliśmy wszystkie właściwe organy"

Harrods w wiadomości e-mail wysłanej do klientów w piątek wieczorem określił naruszenie jako "odosobniony incydent" i zapewnił, że nie skradziono żadnych haseł ani danych dotyczących płatności.

W oświadczeniu napisano, że "strona trzecia potwierdziła, że ​​jest to incydent odosobniony, który został opanowany". "Ściśle z nią współpracujemy, aby zapewnić podjęcie wszelkich odpowiednich działań. Powiadomiliśmy wszystkie właściwe organy" - dodano.

Rzecznik sklepu zapewnił, że jego własny system nie został naruszony i że naruszenie bezpieczeństwa nie jest powiązane z cyberatakiem, który miał miejsce w maju. Wówczas to sklep ograniczył dostęp do internetu we wszystkich swoich witrynach jako środek ostrożności po próbie uzyskania nieautoryzowanego dostępu do swoich systemów.

Luźno powiązana grupa hakerów, która przyznała się do przeprowadzenia tego cyberataku, wzięła również odpowiedzialność za głośne ataki na Marks & Spencer i Co-op, które miały miejsce na początku tego roku.

Liczne cyberataki

Jak przypomina BBC, w lipcu Narodowa Agencja ds. Przestępczości aresztowała cztery osoby w związku z atakami hakerskimi.

W Staffordshire aresztowano 20-letnią kobietę, a w Londynie i West Midlands zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 17 do 19 lat. Wszyscy zostali już zwolnieni za kaucją.

Inna grupa przyznała się do tego, że to ona stała za cyberatakiem przeprowadzonym w sierpniu, który wstrzymał globalne linie produkcyjne Jaguar Land Rover (JLR) aż do początku tego tygodnia.

"Napastnicy są coraz lepsi w zadawaniu takich obrażeń"

Richard Horne, dyrektor naczelny Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, powiedział, że ataki cybernetyczne mogą wydawać się teoretyczne i techniczne, ale mają "realny wpływ na prawdziwych ludzi". - Napastnicy są coraz lepsi w zadawaniu takich obrażeń i udoskonalają swoje techniki – powiedział w sobotę w programie Today w BBC Radio 4.

Jak dodał, "ci przestępcy... nie przejmują się tym, w kogo uderzą, ani tym, w jaki sposób im to zrobią".

- Wszystkie organizacje, duże i małe, niezależnie od tego, czy uważają się za organizacje o kluczowym znaczeniu dla kraju, czy nie, aby chronić siebie i swoich klientów, muszą podjąć działania mające na celu zabezpieczenie swojego systemu - dodał.

