Wyciekły dane klientów luksusowego domu towarowego

Ulubionym sklepem Zamiry był Harrods
Eksperci radzą, jak się nie dać okraść przez cyberoszustów
Źródło: TVN24
Luksusowy dom towarowy Harrods ostrzegł klientów, że ich dane osobowe mogły zostać skradzione w wyniku naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych. Harrods opisał zdarzenie jako "odosobniony incydent" i zapewnił, że nie skradziono żadnych haseł ani danych dotyczących płatności.

Harrods poinformował, że ​​informacje takie jak imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe niektórych klientów dokonujących zakupów online zostały pobrane z systemów zewnętrznego dostawcy.

"Powiadomiliśmy wszystkie właściwe organy"

Harrods w wiadomości e-mail wysłanej do klientów w piątek wieczorem określił naruszenie jako "odosobniony incydent" i zapewnił, że nie skradziono żadnych haseł ani danych dotyczących płatności.

W oświadczeniu napisano, że "strona trzecia potwierdziła, że ​​jest to incydent odosobniony, który został opanowany". "Ściśle z nią współpracujemy, aby zapewnić podjęcie wszelkich odpowiednich działań. Powiadomiliśmy wszystkie właściwe organy" - dodano.

Rzecznik sklepu zapewnił, że jego własny system nie został naruszony i że naruszenie bezpieczeństwa nie jest powiązane z cyberatakiem, który miał miejsce w maju. Wówczas to sklep ograniczył dostęp do internetu we wszystkich swoich witrynach jako środek ostrożności po próbie uzyskania nieautoryzowanego dostępu do swoich systemów.

Luźno powiązana grupa hakerów, która przyznała się do przeprowadzenia tego cyberataku, wzięła również odpowiedzialność za głośne ataki na Marks & Spencer i Co-op, które miały miejsce na początku tego roku.

Liczne cyberataki

Jak przypomina BBC, w lipcu Narodowa Agencja ds. Przestępczości aresztowała cztery osoby w związku z atakami hakerskimi.

W Staffordshire aresztowano 20-letnią kobietę, a w Londynie i West Midlands zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 17 do 19 lat. Wszyscy zostali już zwolnieni za kaucją.

Inna grupa przyznała się do tego, że to ona stała za cyberatakiem przeprowadzonym w sierpniu, który wstrzymał globalne linie produkcyjne Jaguar Land Rover (JLR) aż do początku tego tygodnia.

"Napastnicy są coraz lepsi w zadawaniu takich obrażeń" 

Richard Horne, dyrektor naczelny Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, powiedział, że ataki cybernetyczne mogą wydawać się teoretyczne i techniczne, ale mają "realny wpływ na prawdziwych ludzi". - Napastnicy są coraz lepsi w zadawaniu takich obrażeń i udoskonalają swoje techniki – powiedział w sobotę w programie Today w BBC Radio 4.

Jak dodał, "ci przestępcy... nie przejmują się tym, w kogo uderzą, ani tym, w jaki sposób im to zrobią".

- Wszystkie organizacje, duże i małe, niezależnie od tego, czy uważają się za organizacje o kluczowym znaczeniu dla kraju, czy nie, aby chronić siebie i swoich klientów, muszą podjąć działania mające na celu zabezpieczenie swojego systemu - dodał.

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Cyberbezpieczeństwo
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica