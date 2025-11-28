Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Wenezuela ukarała przewoźników. "Wspieranie terroryzmu państwowego"

shutterstock_712192054
Wenezuela przeprowadza nowe ćwiczenia wojskowe w związku z rosnącymi napięciami z USA
Źródło: Venezuela government TV
Wenezuela zakazała sześciu dużym liniom lotniczym lądowania w południowoamerykańskim kraju. Władze w Caracas ukarały przewoźników, po tym jak nie dotrzymali terminu na wznowienie kursów.

Wenezuelski urząd lotnictwa cywilnego, podlegający ministerstwu transportu, ogłosił w środę, że linie Iberia, TAP Portugal, Gol, Latam, Avianca i Turkish Airlines tracą prawo do lądowania i startów ze skutkiem natychmiastowym.

Ostrzeżenie o wzmożonej aktywności wojskowej

Przewoźnicy zawiesili kursy kilka dni po tym, jak w piątek amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wydała ostrzeżenie dla operatorów obsługujących lotnisko Maiquetia (w pobliżu stolicy kraju Caracas - red.). Urząd wezwał linie lotnicze do "zachowania ostrożności na wszystkich wysokościach ze względu na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa i wzmożoną aktywność wojskową w Wenezueli i wokół niej".

Międzynarodowe linie lotnicze zablokowane przez władze Wenezueli
Międzynarodowe linie lotnicze zablokowane przez władze Wenezueli
Źródło: Shutterstock

Rozgniewany tym faktem rząd Wenezueli wydał przewoźnikom 48-godzinne ultimatum na wznowienie lotów, które wygasło w środę. Władze oskarżyły ich również o "przyłączenie się do działań terroryzmu państwowego promowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych i jednostronne zawieszenie komercyjnych operacji lotniczych". Sytuacja dotknęła tysięcy pasażerów, ponieważ sprawa dotyczy sześciu największych międzynarodowych linii lotniczych obsługujących kraj.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) reprezentujące firmy usiłowało interweniować i podkreślało, że jego członkowie są zainteresowani wznowieniem działalności, lecz bezskutecznie.

Wenezuelscy żołnierze
Rosyjska misja w Wenezueli. Szkolą wojskowych
TVN24
Donald Trump
Trump szykuje "nową fazę operacji"
TVN24
Maduro
"Superwąsacz" zrzuca kostium i zakłada mundur. Ma uratować kraj przed USA
TVN24

Walka z narkotykami jak inwazja na Panamę

Stany Zjednoczone prowadzą od września w rejonie Karaibów i wschodniego Pacyfiku działania wojskowe, których celem, według Białego Domu, ma być walka z handlem narkotykami. Wysłały 15 tysięcy żołnierzy i największy na świecie lotniskowiec USS Gerald Ford w zasięg uderzenia Wenezueli. Siły amerykańskie przeprowadziły co najmniej 21 ataków na łodzie, które miały przewozić narkotyki, w wyniku których zginęło ponad 80 osób.

Nie przedstawiły jednak dowodów, że na łodziach rzeczywiście znajdowały się zakazane towary, a wielu analityków zwróciło uwagę że skala amerykańskiej operacji jest niezwykle duża jak na operację antynarkotykową. Ostatnio tak szeroko zakrojone działania wojskowe w regionie Waszyngton przeprowadził w 1989 roku - w czasie inwazji na Panamę.

Trump gotowy do rozmów?

Rząd w Caracas twierdzi, że celem USA jest obalenie wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro. Jego reelekcja w ubiegłym roku spotkała się z oskarżeniami ze strony miejscowej opozycji i wielu innych krajów, że została sfałszowana.

W ostatnich dniach zarówno Maduro, jak i prezydent USA Donald Trump zasygnalizowali gotowość do podjęcia bezpośrednich rozmów. Drugi z przywódców skomentował, że "być może porozmawia" ze swoim odpowiednikiem, ale ostrzegł również, że może "postąpić w łatwy sposób, co jest w porządku, ale jeśli trzeba będzie postąpić w trudny sposób to też będzie w porządku".

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

WenezuelaUSAPolityka zagraniczna USAlotnisko
