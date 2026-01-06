Postawił na obalenie Maduro. Zgarnął fortunę

Inwestor posługiwał się utworzonym w grudniu anonimowym kontem na platformie Polymarket. Od 27 grudnia kupował kontrakty przewidujące, że USA zaatakują Wenezuelę do 31 stycznia, a Maduro zostanie obalony, co uznawano wówczas za bardzo mało prawdopodobne.
Wątpliwości związane z tożsamością inwestora
Łącznie do soboty użytkownik zgromadził kontrakty warte 34 tys. dolarów (ok. 122 tys. zł). Po amerykańskim ataku zarobił na nich równowartość 410 tys. dolarów (niemal 1,5 mln zł) – podał Reuters, powołując się na dane z Polymarket. Zakład wzbudza wątpliwości dotyczące tożsamości anonimowego inwestora i możliwości wykorzystania przez niego tajnych informacji dotyczących planów obalenia Maduro - poinformowała stacja CBS News, powołując się na ekspertów w dziedzinie prawa i finansów.
Zyski na poufnych informacjach
Rynki prognostyczne, takie jak Polyweb, oferują możliwość zakupu kontraktów "tak" lub "nie" dotyczących przyszłych zdarzeń, od sportu, przez rozrywkę, po politykę i gospodarkę. Stwarzają okazje dla osób dysponujących poufnymi informacjami do zdobycia olbrzymich zysków.
