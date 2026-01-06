Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Postawił na obalenie Maduro. Zgarnął fortunę

Maduro
Marcin Wrona o rozpoczęciu procesu Nicolasa Maduro
Źródło: TVN24
Użytkownik platformy prognostycznej zarobił 410 tysięcy dolarów na tym, że stawiał na obalenie przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro - przekazała agencja Reuters.

Inwestor posługiwał się utworzonym w grudniu anonimowym kontem na platformie Polymarket. Od 27 grudnia kupował kontrakty przewidujące, że USA zaatakują Wenezuelę do 31 stycznia, a Maduro zostanie obalony, co uznawano wówczas za bardzo mało prawdopodobne.

Wątpliwości związane z tożsamością inwestora

Łącznie do soboty użytkownik zgromadził kontrakty warte 34 tys. dolarów (ok. 122 tys. zł). Po amerykańskim ataku zarobił na nich równowartość 410 tys. dolarów (niemal 1,5 mln zł) – podał Reuters, powołując się na dane z Polymarket. Zakład wzbudza wątpliwości dotyczące tożsamości anonimowego inwestora i możliwości wykorzystania przez niego tajnych informacji dotyczących planów obalenia Maduro - poinformowała stacja CBS News, powołując się na ekspertów w dziedzinie prawa i finansów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Protest przed sądem w Nowym Jorku
Jak Amerykanie oceniają obalenie Maduro?
TVN24
Maduro, Celia Flores
Maduro stanął przed sądem, Polki ranne w pożarze w kurorcie, apel premiera
TO WARTO WIEDZIEĆ
Delcy Rodriguez
"Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Następczyni Maduro zaprzysiężona
TVN24

Zyski na poufnych informacjach

Rynki prognostyczne, takie jak Polyweb, oferują możliwość zakupu kontraktów "tak" lub "nie" dotyczących przyszłych zdarzeń, od sportu, przez rozrywkę, po politykę i gospodarkę. Stwarzają okazje dla osób dysponujących poufnymi informacjami do zdobycia olbrzymich zysków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
WenezuelaUSANicolas Maduro
Zobacz także:
Rynki i cena ropy naftowej reagują na wydarzenia w Wenezueli
Zaskakująca zmiana kursu. "Taka sytuacja zdarza się rzadko"
Ze świata
Donald Trump
Trump namawia gigantów. "Otrzymają zwrot"
Ze świata
shutterstock_2240510371_1
MSZ ma dobrą wiadomość dla Polaków na Sokotrze
Turystyka
Niemowle
Produkty dla niemowląt wycofywane. Ostrzeżenie
Z kraju
Dariusz Klimczak
Minister przeprasza. "Nie ma żadnej wymówki"
Z kraju
Donald Trump i jego współpracownicy podczas akcji w Wenezueli
Gra o wenezuelską ropę. "Sytuacja win-win"
Ze świata
shutterstock_2670483437
Wraki na sprzedaż. Polska spółka planuje licytację
Z kraju
dolar zloty shutterstock_346360979
Tak wydarzenia w Wenezueli mogą wpłynąć na złotego
Pieniądze
GettyImages-1821107484
Elon Musk porównał Wenezuelę do Polski. "To jest cała różnica"
TVN24
shutterstock_33186220
Polskie biuro podróży odwołuje wycieczki. "Ze względu na dobro i bezpieczeństwo klientów"
Turystyka
Maduro
Aktywa Maduro pod lupą. Szwajcaria podjęła decyzję
Ze świata
Apartamentowiec Wola Księcia Janusza na wizualizacjach
Jak drożeją mieszkania w UE? Polska plasuje się wysoko
Nieruchomości
Young Liu
Partner Nvidii rośnie szybciej od oczekiwań. AI kluczowym czynnikiem
Tech
Japonia. Kiyoshi Kimura zwany "Królem Tuńczyka" pozuje z okazem, za który zapłacił miliony podczas noworocznej aukcji na targu rybnym
Zapłacił równowartość 48 tys. złotych za kilogram ryby
Ze świata
shutterstock_2623304129
Reklamy niezdrowej żywności zakazane. "Światowy kamień milowy"
Ze świata
Trwają spadki na nowojorskich giełdach
Inflacja największym zagrożeniem dla rynku AI
Tech
Elon Musk
Wenezuelczycy z darmowym internetem. Jest reakcja Muska
Ze świata
ELON
Musk stołuje się z prezydentem. "Cudowna kolacja"
Ze świata
Schiphol Airport
Setki odwołanych lotów z portu Schiphol w Amsterdamie. To ważny punkt przesiadkowy
Ze świata
złoto
Inwestorzy reagują na wydarzenia w Wenezueli. Surowce pod wpływem zmian
Prezydent USA Donald Trump
Trump zapowiada zmiany w sankcjach. "Świetny projekt"
Ze świata
shutterstock_2590297377 Zbliżenie kobiety siedzącej przy drewnianym stole za pomocą telefonu komórkowego w kawiarni, dotknięcie palcem ekranu telefonu.
Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów
Ze świata
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejne tankowce z ropą naftową zmieniają kurs po ataku USA na Wenezuelę
Ze świata
GettyImages-2253991451
Awaria na lotniskach w całym kraju. "Zamknięta przestrzeń powietrzna"
Ze świata
Chongqing, Chiny
"Zmienia się profil polskiego turysty". Dokąd pojedziemy w 2026 roku
Turystyka
ludzie, ulica, przechodnie
Blisko 70 procent Europejczyków ma lokum na własność. Tak na tym tle wypadła Polska
Nieruchomości
Schiphol Airport
Opóźnienia i odwołane loty. Kłopoty na jednym z czołowych europejskich lotnisk
Ze świata
shutterstock_2321936063
Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy
pap_20090522_0L8
Paraliż naftowy w Wenezueli
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica