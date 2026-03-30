Młodzi u seniorów. Władze testują nowy model wynajmu

W Budapeszcie ruszył program łączący młodych ludzi szukających taniego zakwaterowania ze starszymi osobami mieszkającymi samotnie. W zamian za pomoc w codziennych obowiązkach domowych studenci i pracownicy będą mogli wynająć pokój po niższej cenie - poinformował burmistrz miasta Gergely Karacsony.

Program "Niezawodny Wynajem Pokoju" łączy osoby starsze mieszkające samotnie ze studentami lub młodymi pracownikami poszukującymi niedrogiego mieszkania w stolicy Węgier. Program jest wspierany przez Unię Europejską i stanowi część działań na rzecz rozwoju zrównoważonych rozwiązań mieszkaniowych w Budapeszcie.

Karacsony ogłosił, że inicjatywa opiera się na starannie zarządzanym procesie, który obejmuje weryfikację, przygotowanie i jasno określone ramy prawne, aby zapewnić bezpieczne i korzystne dla obu stron współzamieszkiwanie.

Program jest przeznaczony dla osób starszych, które mieszkają same we własnym domu, mają wolny pokój i są zainteresowane pomocą w codziennych czynnościach. Młodzi lokatorzy otrzymują w zamian niedrogie zakwaterowanie w Budapeszcie. Oczekuje się od nich, że będą pomagać w drobnych obowiązkach domowych, takich jak zakupy czy wyprowadzanie psa.

Zaawansowany proces weryfikacji

Uczestnicy nie są dobierani w pary losowo. Obie strony przechodzą gruntowny proces selekcji i przygotowań, a dobór partnerów odbywa się na podstawie osobistych preferencji i zgodności. Ma to na celu stworzenie harmonijnego układu mieszkaniowego, a nie czysto transakcyjnej umowy najmu.

Każde porozumienie jest następnie regulowane umową. Ponadto przez cały okres wspólnego zamieszkania dostępne jest profesjonalne wsparcie, w tym regularne konsultacje w celu rozwiązania wszelkich pojawiających się problemów.

- Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu 'AHA Budapest – Mieszkania Dostępne dla Wszystkich', który bada innowacyjne modele mieszkaniowe z dofinansowaniem z UE - poinformował burmistrz węgierskiej stolicy.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Węgry mieszkanie
