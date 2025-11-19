Zwolnienia, cięcia, obniżki. Wielka sieć "może sięgać dna"

Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Target specjalizuje się w niedrogich ubraniach i przedmiotach domowego użytku. Jednak coraz mniej osób uważa, że można tam znaleźć najlepsze ceny i okazje. Klienci przestawili się na zakupy artykułów pierwszej potrzeby i produktów o lepszym stosunku jakości do ceny i zaczęli robić zakupy w Walmart, Amazon, TJ Maxx i innych sieciach handlowych.

Portal stacji CNN stwierdził, że "problemy Targeta się nasilają", a sieć "może sięgać dna".

Protesty wywołane brakiem polityki różnorodności

- Target naprawdę boryka się z problemami i nie wydaje się, aby był w stanie wydostać się z dołka, w który sam się wpakował - stwierdził analityk Neil Saunders z GlobalData Retail.

Najnowszym sygnałem problemów jest spadek sprzedaży odnotowany przez firmę w ostatnim kwartale oraz obniżenie przez Target prognozy zysków za cały rok. Sprzedaż firmy pozostaje na tym samym poziomie od około czterech lat, a Target ogłosił w zeszłym miesiącu, że zwolni 1000 pracowników korporacyjnych, co stanowi około 8 proc. globalnej siły roboczej.

Sieć liczy, że nowy prezes i inwestycje mogą przyczynić się do poprawy sytuacji firmy. Jednak środowe kwartalne sprawozdanie finansowe pokazało, że nie ma szybkiego rozwiązania problemów Targetu.

Problemy sieci Target

Na początku tego roku firma wycofała się z programów różnorodności i równości (ang. DEI - Diversity, Equity, Inclusion). Decyzja ta rozgniewała wielu klientów, którzy wyrazili swoje opinie w internecie. Target przyznał, że to posunięcie zaszkodziło sprzedaży.

W sierpniu prezes firmy Brian Cornell ogłosił, że po 11 latach rezygnuje ze stanowiska. Zastąpi go obecny dyrektor operacyjny Michael Fiddelke. Nie będzie miał twego zadania.

Jak podał CNN, w środę akcje Targetu spadają o ok. 1 proc., a w tym roku ich wartość obniżyła się o około 35 proc.

Target obniża ceny

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym firma Target ogłosiła obniżkę cen 3000 produktów codziennego użytku i artykułów spożywczych oraz planuje podwoić liczbę nowych produktów w swojej świątecznej ofercie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W środę firma ogłosiła, że w przyszłym roku zwiększy wydatki o 25 proc. do 5 mld dolarów na przebudowę sklepów. Target ogłosił również współpracę z OpenAI, aby umożliwić klientom robienie zakupów w Target za pomocą sztucznej inteligencji (AI) ChatGPT.

- Podejmujemy pilne działania, aby wprowadzić zmiany i inwestycje, które zapewnią Targetowi zrównoważony i rentowny wzrost – powiedział Fiddelke podczas środowej rozmowy z analitykami.

