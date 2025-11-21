Cła na kawę i wołowinę. Jest decyzja Trumpa

Donald Trump podpisał w czwartek rozporządzenie w sprawie wycofania podwyższonych 40-procentowych opłat celnych na niektóre produkty rolne importowane z Brazylii, m.in. mięso wołowe i kawę. Latynoamerykański kraj jest największym dostawcą drugiego z tych towarów do Stanów Zjednoczonych.
Zwrot nadpłat z ceł
W komunikacie Białego Domu podkreślono, że obniżka ceł nastąpiła "w wyniku dialogu między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Brazylii Luizem Inacio Lulą da Silvą".
Tekst komunikatu podpisanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa zawiera polecenie dla odpowiednich agencji federalnych i Urzędu Celnego USA dotyczące "zwrotu wniesionych dotąd nadpłat z tytułu podwyższonych amerykańskich ceł, które przestają obecnie obowiązywać".
Kontynuacja rozmów w sprawie ceł
Władze Brazylii z zadowoleniem przyjęły decyzję władz amerykańskich. "Brazylia będzie kontynuować negocjacje z USA w celu zniesienia dodatkowych ceł na pozostałe pozycje handlu dwustronnego" - czytamy w oświadczeniu brazylijskiego MSZ.
Autorka/Autor: skib/ToL
Źródło: PAP