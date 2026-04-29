USA uderzają w irański system. Nowe sankcje

Scott Bessent
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie
Źródło: TVN24/Reuters
Amerykańskie ministerstwo finansów poinformowało we wtorek o nałożeniu sankcji na 35 podmiotów i osób związanych z irańskim równoległym systemem bankowym, który umożliwia reżimowi omijanie sankcji.

We wtorkowym komunikacie poinformowano, że przez irański równoległy system bankowy (shadow banking) przepływają środki szacowane na dziesiątki miliardów dolarów. Pieniądze te związane są z unikaniem sankcji i sponsorowaniem terroryzmu przez Iran.

"Nielegalne fundusze przekazywane za pośrednictwem tej sieci wspierają terrorystyczne działania reżimu, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla personelu USA, sojuszników w regionie i gospodarki światowej" - podkreślił minister finansów Scott Bessent.

Wtorkowe sankcje to kolejne restrykcje nałożone w ramach tzw. "Gospodarczej Furii", czyli operacji ekonomicznego nacisku na Iran prowadzonej przez amerykański resort finansów.

Według ministerstwa finansów, sieć daje irańskim siłom zbrojnym dostęp do międzynarodowego systemu finansowego. Tym samym otrzymują one płatności za nielegalną sprzedaż ropy, kupują części do uzbrojenia i przekazują pieniądze swoim sojusznikom.

Scott Bessent ostrzegł, że każda instytucja finansowa angażująca się w działalność tych sieci "naraża się na poważne konsekwencje".

Natomiast Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych przestrzegł firmy przed dokonywaniem płatności na rzecz Iranu za przepływanie przez cieśninę Ormuz.

Media: to najgorsza rzecz dla Trumpa
Media: to najgorsza rzecz dla Trumpa

Wojenny impas

Jak ocenił portal Axios, konflikt z Iranem wszedł w fazę przypominającą "zimną wojnę", bez perspektyw na jej szybkie zakończenie. Utrzymujący się impas zmusza USA do długotrwałej obecności militarnej w regionie, a ceny energii pozostają wysokie.

Rozmówcy portalu obawiają się, że USA stały się stroną "zamrożonego konfliktu". Jedno ze źródeł, które cytuje Axios, ocenia, że na sześć miesięcy przed wyborami do Kongresu w połowie kadencji prezydenta "zamrożony konflikt jest najgorszą rzeczą dla Trumpa - politycznie i gospodarczo".

Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC i OPEC+
Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC i OPEC+

Jednak w ocenie portalu ten impas w każdej chwili może zamienić się w "wojnę gorącą", ponieważ zarówno Iran, jak i Ameryka czekają na to, aż przeciwnik ustąpi lub - mimo zawieszenia broni - zacznie strzelać pierwszy.

Prezydent waha się na razie, czy rozpocząć nowe ataki na Iran, czy też liczyć na to, że jakieś efekty przyniesie taktyka "maksymalnej presji" ekonomicznej, która miałaby skłonić Teheran do podjęcia rozmów na temat rezygnacji z programu nuklearnego.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW

Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Pilne
Tyle będzie kosztowało paliwo w czwartek
Moto
Elon Musk
Spór o OpenAI. Elon Musk z poważnymi roszczeniami
Tech
Kryptowaluty bitcoin
"Przygotujemy dobre regulacje". Rzecznik rządu o kryptowalutach
shutterstock_2136269951
Brak informacji o najniższej cenie. UOKIK reaguje
Meta
UE uderza w giganta. Facebook i Instagram pod lupą
Tech
Domański
Budżet zyska miliardy na podatku od nadmiarowych zysków
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Zawirowania na rynku ropy. Jakie będą kroki USA i Iranu?
Rynki
Anhtropic Claude AI
Media: konflikt z Anthropic. Biały Dom planuje obejść ostrzeżenia
Tech
lotto shutterstock_2243440457
Brak wygranej w Lotto. Pula rośnie
Pieniądze
Stacja paliw, benzyna
Oto ceny paliw na dziś
Moto
shutterstock_2117281391
230 milionów do wygrania w Eurojackpot
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_81574246
Polacy spokojni o miejsca pracy? Nowe badanie
Dla pracownika
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Cena benzyny wystrzeliła. Najwyższa od czterech lat
Ze świata
ropa naftowa
Zapasy ropy i paliw w Polsce. Resort szykuje zmiany
Prezydent USA Donald Trump
Media: to najgorsza rzecz dla Trumpa
Ze świata
Aplikacja mObywatel
Twoje dane wyciekły? Oto co możesz zrobić z aplikacją mObywatel
shutterstock_2211362781
Pakiet osłonowy w polskim gigancie. Skorzystają tysiące pracowników
Błędne faktury od PGE Obrót
Ryzyko "chaosu prawnego". Resort tłumaczy decyzję w sprawie KSeF
warszawa shutterstock_2293177159
Nowe prognozy rządu na lata 2026-2030. Co z PKB i inflacją?
sztuczna inteligencja ai si shutterstock_2639892493
Giganci technologiczni pod presją. Pojawiają się pytania o inwestycje w AI
Tech
Paliwa, stacja benzynowa
Ponad miliard złotych. Znamy koszty rządowego programu
Lotnisko
Alert przed wakacjami. Niedobory paliwa lotniczego realne
Turystyka
Tak zwany estoński CIT zostanie wprowadzony od stycznia 2021 roku
Ostatni dzwonek, by rozliczyć się z urzędem skarbowym
telefon smartfon komputer laptop S shutterstock_1743505283
Uwaga na przelewy w majówkę. Możliwe utrudnienia
ropa
Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC i OPEC+
Ze świata
Google
Google podjęło współpracę z Pentagonem. Wsparcie tajnych operacji
Tech
shutterstock_1329967172
Podejrzane kursy trzech spółek. KNF składa zawiadomienia
Lotnisko w Tokio
Rekordowa liczba turystów. Do akcji wkraczają roboty
Tech
Autostrada A2
Kierowcy uciekają z A2. Przez ceny wybierają inne drogi
Moto
shutterstock_2578148417 Bolonia, Włochy 1 stycznia 2025: Turyści i mieszkańcy spacerujący po via rizzoli, głównej ulicy w bolonii, w pobliżu przystanku autobusowego
Majówkowe wybory Polaków. Zaskakujące trzecie miejsce
Turystyka

