Świąteczny bonus od państwa. "By wyjechali dobrowolnie"

"W te święta amerykański podatnik hojnie zwiększa trzykrotnie zachętę dla nielegalnie przebywających w USA imigrantów, by wyjechali dobrowolnie" - napisała Kristi Noem, ministra bezpieczeństwa krajowego.

Jak przekazała, do końca roku cudzoziemcy, którzy poddadzą się tzw. samodzielnej deportacji przy wykorzystaniu specjalnej aplikacji, mogą otrzymać 3 tys. dolarów (ok. 10,8 tys. zł) na wyjazd. Oprócz tego władze oferują bilet na samolot.

"To najlepszy prezent"

"Nielegalnie przebywający w USA cudzoziemcy powinni skorzystać z tego prezentu i samodzielnie się deportować, bo jeśli tego nie zrobią, znajdziemy ich, aresztujemy i nie powrócą" - dodała Noem.

Ministra powiadomiła w oświadczeniu na stronie internetowej kierowanego przez nią resortu, że od stycznia 2025 roku 1,9 mln imigrantów przebywających w USA nielegalnie "dobrowolnie" poddało się deportacji.

"W te święta samodzielna deportacja (...) - to najlepszy prezent, jaki nielegalny imigrant może sprawić sobie i swojej rodzinie. To szybki, darmowy i łatwy proces (...)" - zachęca resort.

Bez pozwolenia w USA

- Administracja Trumpa jest na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord i deportować prawie 600 tysięcy osób nim minie rok od powrotu prezydenta Donalda Trumpa na urząd. Ponad 2 miliony imigrantów przebywających w kraju nielegalnie opuściło Stany Zjednoczone, w tym ponad 527 tysięcy to deportowani - przekazała pod koniec października rzeczniczka resortu bezpieczeństwa Tricia McLaughlin.

Portal Axios podał, powołując się na badanie przeprowadzone przez ośrodek Pew Research Center, że w lipcu 2023 r. liczba imigrantów przebywających w USA bez pozwolenia sięgnęła rekordowych 14 mln.

Raport pokazał, że w ciągu pierwszych dwóch lat prezydentury Joe Bidena doszło do gwałtownego wzrostu statystyk w tej sprawie. Nasiliło to negatywne reakcje w społeczeństwie, co pomogło Trumpowi wrócić do Białego Domu - podał serwis.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba imigrantów, przebywających w USA bez pozwolenia, nadal rosła w 2024 r., ale spadła na początku tego roku, gdy druga administracja Trumpa rozpoczęła obławy na imigrantów i zakończyła obowiązywanie wielu środków ochronnych.

