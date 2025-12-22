Logo TVN24
Ze świata

Świąteczny bonus od państwa. "By wyjechali dobrowolnie"

Kristi Noem
Deportowani z USA trafili do "Alcatrazu Ameryki Środkowej". Bliscy mówią o niesprawiedliwości
Źródło: Justyna Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Amerykańskie władze ogłosiły świąteczny bonus dla osób nielegalnie przebywających na terytorium USA. Ci, którzy zdecydują się dobrowolnie opuścić kraj do końca roku, oprócz biletu lotniczego dostaną trzy tysiące dolarów.

"W te święta amerykański podatnik hojnie zwiększa trzykrotnie zachętę dla nielegalnie przebywających w USA imigrantów, by wyjechali dobrowolnie" - napisała Kristi Noem, ministra bezpieczeństwa krajowego.

Jak przekazała, do końca roku cudzoziemcy, którzy poddadzą się tzw. samodzielnej deportacji przy wykorzystaniu specjalnej aplikacji, mogą otrzymać 3 tys. dolarów (ok. 10,8 tys. zł) na wyjazd. Oprócz tego władze oferują bilet na samolot.

"To najlepszy prezent"

"Nielegalnie przebywający w USA cudzoziemcy powinni skorzystać z tego prezentu i samodzielnie się deportować, bo jeśli tego nie zrobią, znajdziemy ich, aresztujemy i nie powrócą" - dodała Noem.

Ministra powiadomiła w oświadczeniu na stronie internetowej kierowanego przez nią resortu, że od stycznia 2025 roku 1,9 mln imigrantów przebywających w USA nielegalnie "dobrowolnie" poddało się deportacji.

Wpis Kristi Noem
Wpis Kristi Noem
Źródło: x.com/Sec_Noem

"W te święta samodzielna deportacja (...) - to najlepszy prezent, jaki nielegalny imigrant może sprawić sobie i swojej rodzinie. To szybki, darmowy i łatwy proces (...)" - zachęca resort.

Kristi Noem
Kristi Noem
Źródło: PAP/EPA/ABIR SULTAN

Bez pozwolenia w USA

- Administracja Trumpa jest na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord i deportować prawie 600 tysięcy osób nim minie rok od powrotu prezydenta Donalda Trumpa na urząd. Ponad 2 miliony imigrantów przebywających w kraju nielegalnie opuściło Stany Zjednoczone, w tym ponad 527 tysięcy to deportowani - przekazała pod koniec października rzeczniczka resortu bezpieczeństwa Tricia McLaughlin.

Portal Axios podał, powołując się na badanie przeprowadzone przez ośrodek Pew Research Center, że w lipcu 2023 r. liczba imigrantów przebywających w USA bez pozwolenia sięgnęła rekordowych 14 mln.

Raport pokazał, że w ciągu pierwszych dwóch lat prezydentury Joe Bidena doszło do gwałtownego wzrostu statystyk w tej sprawie. Nasiliło to negatywne reakcje w społeczeństwie, co pomogło Trumpowi wrócić do Białego Domu - podał serwis.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba imigrantów, przebywających w USA bez pozwolenia, nadal rosła w 2024 r., ale spadła na początku tego roku, gdy druga administracja Trumpa rozpoczęła obławy na imigrantów i zakończyła obowiązywanie wielu środków ochronnych.

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABIR SULTAN

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica