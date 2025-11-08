Loty czasowo wstrzymane. Giganci reagują na katastrofę

Katastrofa samolotu w Louisville Źródło: Reuters

W piątek UPS przekazała, że kierując się względami bezpieczeństwa, firma zdecydowała o tymczasowym uziemieniu całej floty samolotów MD-11, a decyzja ta wchodzi w życie natychmiast. Firma wyjaśniła, że samoloty MD-11 stanowią ok. 9 proc. jej floty lotniczej.

W nocy z piątku na sobotę analogiczną decyzję podjął konkurencyjny FedEx, który ma 28 takich samolotów spośród około 700 wszystkich wchodzących w skład jego floty.

Katastrofa samolotu w USA

We wtorek po południu lokalnego czasu samolot McDonnell Douglas MD-11 należący do UPS rozbił się tuż po starcie z międzynarodowego lotniska w Louisville w stanie Kentucky. Jak wynika z opublikowanych filmów ze zdarzenia, jedno ze skrzydeł maszyny zapaliło się jeszcze podczas startu, po czym samolot uderzył w znajdujące się za lotniskiem budynki, powodując potężną eksplozję. Samolot miał udać się do Honolulu na Hawajach.

W katastrofie zginęło co najmniej 14 osób - cała trzyosobowa załoga samolotu oraz 11 osób na ziemi, a rannych zostało co najmniej 15. Bilans ofiar nie jest jeszcze ostateczny, bo dziewięć osób nadal jest zaginionych, a dopiero w nocy z piątku na sobotę władze poinformowały o odnalezieniu ciała 14. zabitej osoby.

