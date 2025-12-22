Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Kumulacja amerykańskiej loterii Powerball bliska historycznych poziomów

powerball shutterstock_2190784675
Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów
Źródło: TVN24
Kumulacja sobotniej loterii Powerball osiągnęła 1,6 miliarda. To czwarta najwyższa pula w historii gry - poinformował organizator. Kolejne losowanie w poniedziałek wieczorem.

W sobotnim losowaniu nie odnotowano dużych wygranych. Potencjalny zwycięzca losowania, które odbędzie się w poniedziałek, może zdobyć 1,6 miliarda dolarów - czwartą najwyższą w historii Powerball oraz piątą najwyższą wśród amerykańskich loterii. Organizator gry poinformował, że to drugi raz, kiedy z rzędu zdarzyły się losowania, których pula przekroczyła 1 miliard dolarów.

Zwycięskie losy

Liczby, które padły w sobotę, to 4, 5, 28, 52 i 69, a Powerball to 20.

Choć ani jeden z graczy nie trafił wszystkich liczb, siedem kuponów - w stanach Kalifornia, Floryda, Iowa, Massachusetts, Michigan, New Hamphshire i Ohio - zdobyło drugą nagrodę, czyli po 1 milion dolarów. Z kolei los sprzedany w stanie New Jersey wygrał 500 tysięcy dolarów, ponieważ trafił wszystkie pięć czarnych kul w losowaniu Double Play - dodatkowej opcji za 1 dolara. Pozwala ona graczom zagrać swoimi numerami Powerball w oddzielnym losowaniu, aby mieć szansę na wygranie nawet 10 milionów dolarów.

Forma wypłaty wygranej

To, czy zwycięzcy otrzymają pełną oferowaną wartość nagrody zależy od sposobu w jaki zdecydują się otrzymać wypłatę. 1,6 miliardów dolarów, które można będzie wygrać w poniedziałkowym losowaniu zostanie wypłacony jeśli zwycięzca zdecyduje się na 30 rosnących rat - w formie renty uwzględniającej odsetki - przez 29 lat.

W innym wypadku można wybrać kwotę ryczałtową wypłacaną od razu, która w poniedziałkowym wyniesie 735,3 miliony dolarów. Obie sumy nie uwzględniają podatków. Zwycięzcy Powerballa przeważnie wybierają drugą opcję

Szansa na trafienie wszystkich liczb w loterii Poweball wynosi 1 do 292,2 milionów. Losowania odbywają się co poniedziałek, środę i sobotę.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: HappyAngel888 / Shutterstock.com

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica