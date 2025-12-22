Kumulacja amerykańskiej loterii Powerball bliska historycznych poziomów

Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów Źródło: TVN24

W sobotnim losowaniu nie odnotowano dużych wygranych. Potencjalny zwycięzca losowania, które odbędzie się w poniedziałek, może zdobyć 1,6 miliarda dolarów - czwartą najwyższą w historii Powerball oraz piątą najwyższą wśród amerykańskich loterii. Organizator gry poinformował, że to drugi raz, kiedy z rzędu zdarzyły się losowania, których pula przekroczyła 1 miliard dolarów.

Zwycięskie losy

Liczby, które padły w sobotę, to 4, 5, 28, 52 i 69, a Powerball to 20.

Choć ani jeden z graczy nie trafił wszystkich liczb, siedem kuponów - w stanach Kalifornia, Floryda, Iowa, Massachusetts, Michigan, New Hamphshire i Ohio - zdobyło drugą nagrodę, czyli po 1 milion dolarów. Z kolei los sprzedany w stanie New Jersey wygrał 500 tysięcy dolarów, ponieważ trafił wszystkie pięć czarnych kul w losowaniu Double Play - dodatkowej opcji za 1 dolara. Pozwala ona graczom zagrać swoimi numerami Powerball w oddzielnym losowaniu, aby mieć szansę na wygranie nawet 10 milionów dolarów.

Forma wypłaty wygranej

To, czy zwycięzcy otrzymają pełną oferowaną wartość nagrody zależy od sposobu w jaki zdecydują się otrzymać wypłatę. 1,6 miliardów dolarów, które można będzie wygrać w poniedziałkowym losowaniu zostanie wypłacony jeśli zwycięzca zdecyduje się na 30 rosnących rat - w formie renty uwzględniającej odsetki - przez 29 lat.

W innym wypadku można wybrać kwotę ryczałtową wypłacaną od razu, która w poniedziałkowym wyniesie 735,3 miliony dolarów. Obie sumy nie uwzględniają podatków. Zwycięzcy Powerballa przeważnie wybierają drugą opcję

Szansa na trafienie wszystkich liczb w loterii Poweball wynosi 1 do 292,2 milionów. Losowania odbywają się co poniedziałek, środę i sobotę.

