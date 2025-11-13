Ursula von der Leyen: jasny sygnał dla Moskwy

Von der Leyen: groźby ze strony Rosji wymagają zdecydowanej odpowiedzi Źródło: Reuters/TVN24 BiS

Szefowa KE przekazała podczas debaty w PE, że obecnie Komisja Europejska pracuje nad długofalowym mechanizmem finansowania wsparcia dla Kijowa.

Von der Leyen: jasny sygnał dla Moskwy

Przedstawiła trzy możliwe rozwiązania:

wykorzystanie bufora budżetowego UE do pozyskania środków na rynkach kapitałowych,

zawarcie międzyrządowego porozumienia, w ramach którego państwa członkowskie samodzielnie zaciągałyby potrzebny kapitał,

tzw. pożyczkę reparacyjną, opartą na zamrożonych rosyjskich aktywach.

- Byłaby to pożyczka dla Ukrainy, którą Kijów spłaci, jeśli Rosja wypłaci reparacje. To najskuteczniejszy sposób wsparcia ukraińskiej obrony i gospodarki oraz jasny sygnał dla Moskwy, że czas nie działa na jej korzyść - powiedziała von der Leyen.

"Musimy nadal podnosić koszty wojny dla Rosji"

Von der Leyen zapowiedziała wypłatę niemal 6 mld euro w ramach unijnego mechanizmu wsparcia dla Ukrainy. - Musimy nadal podnosić koszty wojny dla Rosji – zaznaczyła.

Jak podkreśliła, Władimir Putin wciąż wierzy, że może przeczekać Zachód, jednak – jak oceniła – to "bardzo błędne założenie". - Trwałe zakończenie wojny wymaga silnej i niezależnej Ukrainy – oświadczyła.

