Ursula von der Leyen: jasny sygnał dla Moskwy

Szefowa KE przekazała podczas debaty w PE, że obecnie Komisja Europejska pracuje nad długofalowym mechanizmem finansowania wsparcia dla Kijowa.
Von der Leyen: jasny sygnał dla Moskwy
Przedstawiła trzy możliwe rozwiązania:
- wykorzystanie bufora budżetowego UE do pozyskania środków na rynkach kapitałowych,
- zawarcie międzyrządowego porozumienia, w ramach którego państwa członkowskie samodzielnie zaciągałyby potrzebny kapitał,
- tzw. pożyczkę reparacyjną, opartą na zamrożonych rosyjskich aktywach.
- Byłaby to pożyczka dla Ukrainy, którą Kijów spłaci, jeśli Rosja wypłaci reparacje. To najskuteczniejszy sposób wsparcia ukraińskiej obrony i gospodarki oraz jasny sygnał dla Moskwy, że czas nie działa na jej korzyść - powiedziała von der Leyen.
"Musimy nadal podnosić koszty wojny dla Rosji"
Von der Leyen zapowiedziała wypłatę niemal 6 mld euro w ramach unijnego mechanizmu wsparcia dla Ukrainy. - Musimy nadal podnosić koszty wojny dla Rosji – zaznaczyła.
Jak podkreśliła, Władimir Putin wciąż wierzy, że może przeczekać Zachód, jednak – jak oceniła – to "bardzo błędne założenie". - Trwałe zakończenie wojny wymaga silnej i niezależnej Ukrainy – oświadczyła.
