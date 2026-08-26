Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ukraina ma problem. "Naprawdę poważny cios"

|
IZMAIL PORT
Makarczuk: każdy z nas codziennie rano sprawdza, czy w jego mieście nie było alarmów bombowych i czy wszyscy bliscy żyją
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W ukraińskich portach nad Dunajem rosną kolejki statków oczekujących na załadunek zboża - informuje agencja Reuters, powołując się na analityków i handlowców.

Niemal 70 statków czeka na wejście do ukraińskich portów na Dunaju, aby załadować zboże przeznaczone na eksport.

Problem Ukrainy

Reuters podkreśla, że rosyjskie ataki zablokowały porty nad Morzem Czarnym, które dotąd obsługiwały 90 proc. eksportu ukraińskiego zboża.

W efekcie Kijów musiał przenieść transport ładunków do mniejszych portów naddunajskich, które mają znacznie mniejszą przepustowość.

Według firmy doradczej ASAP Agri słabym punktem stał się Kanał Suliński. "25 sierpnia ponad 50 statków czekało na przepłynięcie przez Kanał Suliński, podczas gdy w kierunku ukraińskich portów nad Dunajem płynęło zaledwie 5-7 statków dziennie" - podaje firma konsultingowa na Telegramie.

Zdaniem analityków każdy dzień zwłoki kosztuje armatorów do 8 tys. dolarów, co bezpośrednio podnosi stawki frachtu.

"Naprawdę poważny cios"

Jak wskazuje Katerina Kononenko z firmy żeglugowej Avalon, rzeczywista przepustowość dla statków płynących do Ukrainy spadła do 2-3 jednostek na dobę, a sytuacji nie ułatwiają zapowiadane przestoje pogodowe.

- W obecnej sytuacji jest to naprawdę poważny cios. Dzisiaj na torze wodnym w Sulinie czeka około 70 statków. W tej chwili rzeczywista przepustowość Kanału Sulińskiego dla statków płynących do portów ukraińskich wynosi zaledwie dwa do trzech statków dziennie. To bardzo mało - mówi Kononenko.

Dodatkowym utrudnieniem są częste alarmy przeciwlotnicze, które całkowicie wstrzymują prace przeładunkowe.

Rośnie ryzyko

Analitycy ASAP Agri ostrzegają, że "sytuacja może się jeszcze pogorszyć, jeśli warunki pogodowe w najbliższych dniach ulegną pogorszeniu".

Mimo że ukraińskie koleje państwowe (Ukrzaliznycia) odnotowały w sierpniu 11-krotny wzrost przewozów zboża w kierunku Dunaju w porównaniu z lipcem, ogólny eksport pozostaje znacznie niższy niż w ubiegłym roku.

Według danych ukraińskiego ministerstwa rolnictwa od 1 do 21 sierpnia Kijów wyeksportował 539 tys. ton zboża, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 1,73 mln ton. Zakłócenia te budzą obawy o ponowny wzrost cen zbóż na rynkach globalnych.

Rosja regularnie ostrzeliwuje statki, zwłaszcza te transportujące zboże, podczas gdy eksport produktów rolnych tą drogą pozostaje kluczowym źródłem dochodów dla ukraińskiej gospodarki. W lipcu i w pierwszej połowie sierpnia siły rosyjskie zaatakowały 52 cywilne statki na Morzu Czarnym - informowało w ubiegły piątek ukraińskie Ministerstwo Odbudowy, Infrastruktury i Transportu.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
pap_20260816_0IS
Płonie imperium najbogatszej kobiety w kraju. "Wojna wróciła do Rosji"
Maja Piotrowska
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Udostępnij:
Tagi:
Ukrainazboże z UkrainyWojna w UkrainieRosjaDunaj
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Bill Gates w Kongresie
Bill Gates: te incydenty są szokujące i powinny wstrząsnąć ludźmi
Tech
shutterstock_1669262509
Orlen przyspiesza z wydobyciem gazu w Norwegii. O ile zwiększy się produkcja
Z kraju
Nagranie z Ziemi, a "NASA twierdzi, że to Mars"? Co to za teoria
Atak hakerski na NASA, Fed, Senat
Tech
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (L) i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek (P)
Gigant odpisuje, wicepremier komentuje. "To nie jest odpowiedź, która mnie satysfakcjonuje"
Z kraju
pap_20260816_0IS
Płonie imperium najbogatszej kobiety w kraju. "Wojna wróciła do Rosji"
Maja Piotrowska
Nowa siedziba centrali PKO BP
Duża kara. Największy bank w Polsce wnioskuje
Z kraju
Matka z dzieckiem
800 plus może zostać wstrzymane. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega
Z kraju
Facebook Meta
Zwrot w procesie Mety. Gigant zdecydował się na ugodę
Tech
Samoloty F-35 na pasie startowym na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
Nowe F-35 w Polsce. Wicepremier zapowiada
Z kraju
komputer laptop studentka shutterstock_2679591697
Studenci mieli płacić więcej. UOKiK reaguje
Z kraju
Michał Fuja
Michał Fuja opowiada, jak próbowano zablokować publikacje: łapówka okraszona groźbą
Z kraju
Adam Sanocki
Wiceprezes Polskich Portów Lotniczych odwołany
Z kraju
jaja jajka shutterstock_1463733140
Walczą z ogniskiem salmonelli. Jaja mogły trafić do Polski
Ze świata
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
emerytura
Dodatek dla emerytów. Wkrótce ZUS przeleje pieniądze
Dla seniora
Budapeszt, Węgry shutterstock_2551036123
Węgrzy planują wejście do strefy euro. Premier przyznaje, że "nie spełniają żadnego kryterium"
Ze świata
Wiedźmin IV - zwiastun
Premiera "Wiedźmina 4" coraz bliżej. "Najbardziej ambitna gra w naszej historii"
Z kraju
Kolej dużych prędkości do CPK
CPK. Budowa dworca kolejowego ruszy za rok
Z kraju
Karol Nawrocki
Słony rachunek za weta prezydenta. Rzecznik Nawrockiego odpowiada
Z kraju
Donald Trump
Spór między USA a Kanadą wchodzi na kolejny poziom. "Może pocałować mnie w d..."
Ze świata
Peter Magyar
Zarobili za Orbana, mają oddać za Magyara
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Lotto bez głównej wygranej, wysokie wypłaty za piątki
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Jeden gracz rozbił bank. Padła główna wygrana w Eurojackpot
Z kraju
shutterstock_2636083803 (1)
Tajlandia ściga fikcyjne spółki. Jest polski wątek w śledztwie
Ze świata
Petru
Petru jest na "nie". "Będzie więcej podatków, a nie mniej"
"FAKTY PO FAKTACH"
55269920506_43c67e0f5f_k
Kolejny raport i kolejne wątpliwości. Pytania o udział Polskiej Fundacji Narodowej
Alicja Skiba
Donald Trump
Kanada odpowiada Trumpowi. Będą cła odwetowe na 700 produktów
Ze świata
shutterstock_2684802017
"Szeroko zakrojona operacja". Blokują rosyjskie konta
Tech
pieniadze zloty pln kalkulator shutterstock_2633375807
Koniec podatkowego bufora. Obniżenie kwoty ryczałtu to nie wszystko
Dla firm
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Morawiecki: mniej firm zagranicznych płaciło CIT. "Takiego zestawienia nie ma i nie może być"
Zuzanna Karczewska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica