Ukraina kontra Węgry. "Nie ulegniemy szantażowi"

"Dzisiaj podczas obrad Rady UE ds. Zagranicznych powtórzyłem, że ultimatum Węgier i Słowacji powinno być skierowane tylko do Kremla. (...) Wzywamy do konstruktywnej współpracy i odpowiedzialnego zachowania" - napisał Sybiha w mediach społecznościowych.

Ukraina chce większej presji na Rosję

Szef ukraińskiego MSZ podziękował także za wsparcie dla Ukrainy w przeddzień czwartej rocznicy pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

"Nadal nie widzimy woli Rosji do zakończenia wojny lub podjęcia poważnych kroków w kierunku pokoju" - dodał Sybiha, wzywając przy tym do zwiększenia presji na Moskwę, także w formie sankcji na osoby uczestniczące w wojnie przeciwko Ukrainie oraz na jednostki rosyjskiej floty cieni.

Sybiha wyraził również nadzieję na wdrożenie w 2026 r. programu SAFE oraz dalszą kontynuację zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy w ramach inicjatywy PURL.

Today at the EU Foreign Affairs Council I reiterated that Hungarian and Slovak ultimatums should be directed only to the Kremlin.



These two countries cannot hold the entire EU hostage. We call on both to engage in constructive cooperation and responsible behaviour.



Ahead of the… pic.twitter.com/lGm97JXGga — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 23, 2026 Rozwiń

Rurociąg Przyjaźń służył do ubiegłego miesiąca do tranzytu rosyjskiej ropy przez terytorium Ukrainy na Węgry i Słowację. Ukraińskie władze poinformowały, że ta sieć przesyłowa została uszkodzona pod koniec stycznia podczas rosyjskiego ataku, co skutkowało wstrzymaniem dostaw ropy. Władze w Kijowie zapowiedziały, że rozpoczęły naprawę, ale Budapeszt i Bratysława zarzuciły Ukraińcom intencjonalne zablokowanie tranzytu.

"Sytuacja jest prosta"

Węgry zapowiedziały w niedzielę zablokowanie 20. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto oświadczył, że dopóki transport rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń nie zostanie wznowiony, Budapeszt nie pozwoli na podjęcie "ważnych dla Kijowa decyzji".

"Sytuacja jest prosta. Węgry i Słowacja są członkami Unii Europejskiej. Ukraina nie. Mimo to Bruksela staje po stronie Ukrainy przeciwko jej własnym państwom członkowskim (...) Tymczasem nie ma żadnych technicznych ani operacyjnych przeszkód, które uniemożliwiałyby wznowienie przesyłu ropy naftowej na Węgry i Słowację rurociągiem Przyjaźń" - napisał Szijjarto we wpisie na platformie X.

"Nie ulegniemy szantażowi" - podsumował węgierski polityk

The situation is simple. Hungary and Slovakia are members of the European Union. Ukraine is not. Yet Brussels is siding with Ukraine against its own member states.



But at today’s Foreign Affairs Council, the discussion will once again focus on putting pressure on Hungary rather… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 23, 2026 Rozwiń

Budapeszt grozi blokadą pożyczki

Władze Węgier i Słowacji uwolniły swoje strategiczne rezerwy ropy naftowej, wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę, zagroziły wstrzymaniem przesyłu energii elektrycznej, a także - w przypadku Węgier - gazu.

Ponadto szef węgierskiej dyplomacji oświadczył w piątek, że Budapeszt będzie blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry.

Oczekujemy, że wszyscy przywódcy UE dotrzymają swoich zobowiązań, jeśli chodzi o pożyczkę dla Ukrainy - powiedziała w poniedziałek w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinho. Jej zdaniem nieprzestrzeganie zobowiązań stanowiłoby wyraźne naruszenie zasady lojalnej współpracy.

