"Przestroga" dla Unii Europejskiej w sprawie Chin

Ursula von der Leven
Wnioski za odwołaniem Ursuli von der Leyen ze stanowiska szefowej KE odrzucone
Źródło: Reuters
Unia Europejska nie może dopuścić do powtórzenia błędów, które pozwoliły Chinom zdobyć dominującą pozycję w sektorach takich jak energia słoneczna, baterie czy samochody elektryczne - wskazała w liście do unijnych przywódców przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

W swoim liście, wysłanym przed czwartkowym szczytem Wspólnoty, poświęconym m.in. konkurencyjności, von der Leyen wskazała, że to od Unii Europejskiej zależy, czy zielone technologie będą wytwarzane w Europie, czy w Chinach.

"Przestroga" dla Unii Europejskiej

"To, w jaki sposób nasze własne polityki przyczyniły się do wzrostu Chin w dziedzinie zielonych technologii, powinno być dla nas przestrogą" – napisała szefowa KE.

Dodała, że UE musi działać z "nieustępliwym skupieniem i wysiłkiem", by nie wpaść w nowe zależności – m.in. w obszarze surowców krytycznych.

List został napisany w kontekście napięć między Chinami a Zachodem, które uległy zaostrzeniu po tym, jak na początku października Pekin zapowiedział restrykcje na eksport pierwiastków ziem rzadkich, kluczowych dla współczesnej gospodarki.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
Źródło: EPA/PAP

Plany Brukseli

W czwartkowym dokumencie, który widziała PAP, von der Leyen zapowiedziała szereg nowych inicjatyw, które mają pozwolić wzmocnić konkurencyjność UE względem swoich konkurentów, a zwłaszcza Chin.

Wśród nich znalazł się Akt o akceleratorze przemysłowym, pakiet działań wspierających strategiczne sektory przemysłu, zwłaszcza branże energochłonne i technologie czystej energii, który KE ma przedstawić do końca roku. Jak zapowiadała już wcześniej Komisja, legislacja ta ma m.in. warunkować inwestycje zagraniczne w UE od tego, czy przynoszą Wspólnocie korzyści, np. w postaci transferu technologii.

Przewodnicząca zapowiedziała także przyspieszenie przeglądu przepisów dotyczących emisji CO2 w sektorze motoryzacyjnym, nowe instrumenty wsparcia dla producentów baterii, w tym pakiet Battery Booster o wartości 1,8 mld euro, oraz powołanie banku dekarbonizacji, który ma docelowo dostarczyć 100 mld euro na projekty przemysłowe związane z redukcją emisji. Będzie on finansowany m.in. z wpływów z systemu ETS.

Miasto Tivat w Czarnogórze
Czarnogóra prosi UE o pomoc
TVN24
Ursula von der Leyen
Szefowa KE obroniona. Ursula von der Leyen o "silnym wsparciu"
TVN24
Najnowsze czołgi Abrams w Polsce
Koniec złudzeń. Chiny otwarcie uderzają w NATO
Maciej Michałek

Nowe narzędzia ochrony rynku UE

Von der Leyen zwróciła też uwagę na potrzebę ochrony unijnego przemysłu przed "nieuczciwą konkurencją" i zapowiedziała, że do końca roku zaproponuje rozszerzenie mechanizmu granicznego podatku węglowego (CBAM) na kolejne produkty, a także wprowadzenie silniejszych środków antydumpingowych wobec nadprodukcji z krajów trzecich.

W swoim liście von der Leyen odwołała się do wniosków z raportu byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego na temat konkurencyjności UE.

Podkreśliła, że – jak zauważył Draghi – silna i konkurencyjna gospodarka jest fundamentem zarówno dobrobytu, jak i niezależności Europy. Ostrzegła, że jeśli Unia "podejmie złe decyzje", to "powolny kryzys", przed którym ostrzega Draghi, może nadejść szybciej, niż się spodziewamy.

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Komisja Europejska Ursula von der Leyen Unia Europejska Europejski Zielony Ład
