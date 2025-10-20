"Przestroga" dla Unii Europejskiej w sprawie Chin

Wnioski za odwołaniem Ursuli von der Leyen ze stanowiska szefowej KE odrzucone Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W swoim liście, wysłanym przed czwartkowym szczytem Wspólnoty, poświęconym m.in. konkurencyjności, von der Leyen wskazała, że to od Unii Europejskiej zależy, czy zielone technologie będą wytwarzane w Europie, czy w Chinach.

"Przestroga" dla Unii Europejskiej

"To, w jaki sposób nasze własne polityki przyczyniły się do wzrostu Chin w dziedzinie zielonych technologii, powinno być dla nas przestrogą" – napisała szefowa KE.

Dodała, że UE musi działać z "nieustępliwym skupieniem i wysiłkiem", by nie wpaść w nowe zależności – m.in. w obszarze surowców krytycznych.

List został napisany w kontekście napięć między Chinami a Zachodem, które uległy zaostrzeniu po tym, jak na początku października Pekin zapowiedział restrykcje na eksport pierwiastków ziem rzadkich, kluczowych dla współczesnej gospodarki.

Ursula von der Leyen Źródło: EPA/PAP

Plany Brukseli

W czwartkowym dokumencie, który widziała PAP, von der Leyen zapowiedziała szereg nowych inicjatyw, które mają pozwolić wzmocnić konkurencyjność UE względem swoich konkurentów, a zwłaszcza Chin.

Wśród nich znalazł się Akt o akceleratorze przemysłowym, pakiet działań wspierających strategiczne sektory przemysłu, zwłaszcza branże energochłonne i technologie czystej energii, który KE ma przedstawić do końca roku. Jak zapowiadała już wcześniej Komisja, legislacja ta ma m.in. warunkować inwestycje zagraniczne w UE od tego, czy przynoszą Wspólnocie korzyści, np. w postaci transferu technologii.

Przewodnicząca zapowiedziała także przyspieszenie przeglądu przepisów dotyczących emisji CO2 w sektorze motoryzacyjnym, nowe instrumenty wsparcia dla producentów baterii, w tym pakiet Battery Booster o wartości 1,8 mld euro, oraz powołanie banku dekarbonizacji, który ma docelowo dostarczyć 100 mld euro na projekty przemysłowe związane z redukcją emisji. Będzie on finansowany m.in. z wpływów z systemu ETS.

Nowe narzędzia ochrony rynku UE

Von der Leyen zwróciła też uwagę na potrzebę ochrony unijnego przemysłu przed "nieuczciwą konkurencją" i zapowiedziała, że do końca roku zaproponuje rozszerzenie mechanizmu granicznego podatku węglowego (CBAM) na kolejne produkty, a także wprowadzenie silniejszych środków antydumpingowych wobec nadprodukcji z krajów trzecich.

W swoim liście von der Leyen odwołała się do wniosków z raportu byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego na temat konkurencyjności UE.

Podkreśliła, że – jak zauważył Draghi – silna i konkurencyjna gospodarka jest fundamentem zarówno dobrobytu, jak i niezależności Europy. Ostrzegła, że jeśli Unia "podejmie złe decyzje", to "powolny kryzys", przed którym ostrzega Draghi, może nadejść szybciej, niż się spodziewamy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: jjs/dap Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO