Trump o cłach. "Chiny chcą rozmawiać" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent USA Donald Trump w piątek podpisał rozporządzenie, które znosi nałożone wcześniej w tym roku cła na niektóre produkty spożywcze.

Z ceł zwolniono kawę i herbatę, owoce tropikalne, soki owocowe, kakao, przyprawy, banany, pomarańcze, pomidory i wołowinę. W rozporządzeniu napisano, że prezydent podjął decyzję o zmodyfikowaniu ceł po uwzględnieniu "obecnego wewnętrznego popytu na konkretne towary i obecne wewnętrzne zdolności produkcji pewnych produktów".

Trump wycofał się tym samym po części z ceł ogłoszonych wcześniej w tym roku na niemal wszystkie kraje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump zmienia zdanie w sprawie kawy i bananów

Niepokój o wpływ ceł na wzrost inflacji

Jak podkreślił Axios, cofnięcie opłat celnych wskazuje, że władze obawiają się ich wpływu na ceny, chociaż czołowi doradcy prezydenta zapewniali, że nie doprowadzą one do wzrostu. Wysokie ceny towarów, które według ekonomistów są częściowo wynikiem taryf importowych, niepokoją amerykańskich konsumentów.

Wcześniej w piątek Trump utrzymywał, że za czasów jego administracji ceny spadają. "Jesteśmy partią przystępności cenowej!" - oświadczył we wpisie na platformie Truth Social.

"Ceny kawy były trochę wysokie"

Na pokładzie Air Force One w drodze na Florydę w piątek wieczorem Trump powiedział dziennikarzom, że uważa, iż nie będzie potrzeby cofania kolejnych ceł.

- Ceny kawy były trochę wysokie, ale teraz, bardzo niedługo, będą niższe - podkreślił.

Według październikowego sondażu NBC News 63 proc. wyborców uważa, że Trump nie spełnił swoich obietnic dotyczących gospodarki i kosztów życia. Kwestia cen towarów odegrała ważną rolę w ubiegłotygodniowych wyborach gubernatorów Wirginii i New Jersey oraz burmistrza Nowego Jorku, w których zwyciężyli kandydaci Partii Demokratycznej.

OGLĄDAJ: TVn24 HD