Ze świata

Trump: oszukała i została przyłapana

Donald Trump
Donald Trump nazwał premiera Kanady "prezydentem"
Źródło: Reuters
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zarzucił w piątek Kanadzie "nielegalne wywieranie wpływu na Sąd Najwyższy" przed listopadowym posiedzeniem dotyczącym legalności większości ceł wprowadzonych z jego inicjatywy. To kolejna odpowiedź Trumpa na spot reklamowy zawierający wypowiedź Ronalda Reagana o polityce celnej, sfinansowany przez władze kanadyjskiej prowincji Ontario.

"KANADA OSZUKAŁA I ZOSTAŁA PRZYŁAPANA!!! Oni oszukańczo wykupili duże reklamy, mówiące o tym, że Ronald Reagan nie lubił ceł, podczas gdy w rzeczywistości UWIELBIAŁ CŁA DLA NASZEGO KRAJU I JEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO” - napisał Trump w porannym i kolejnym już wpisie na ten temat.

"Kanada usiłuje nielegalnie wpłynąć na Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w jednej z najważniejszych spraw w historii naszego kraju" - dodał.

Trump już w czwartek w nocy ogłosił, że z powodu reklamy z Reaganem zrywa negocjacje handlowe z Kanadą.

W dwóch kolejnych porannych wpisach przekonywał, że cła są korzystne dla USA i niezbędne dla bezpieczeństwa narodowego.

Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"

Orędzie Reagana w sprawie ceł

Sprawa dotyczy wykupionych przez władze prowincji Ontario reklam, wykorzystujących wypowiedź prezydenta Ronalda Reagana z orędzia w 1987 r. Jednominutowy spot, emitowany w amerykańskich telewizjach, miał kosztować 75 mln dolarów.

- Wysokie cła nieuchronnie prowadzą do odwetu ze strony obcych krajów i wywoływania zaciekłych wojen handlowych. Rezultatem jest coraz więcej ceł, coraz wyższe bariery handlowe i coraz mniejsza konkurencja. Dlatego wkrótce, z powodu cen sztucznie zawyżonych przez cła, które dofinansowują nieefektywność i złe zarządzanie, ludzie przestają kupować. Wtedy dzieje się najgorsze: rynki kurczą się i upadają, firmy i gałęzie przemysłu zamykają się, a miliony ludzi tracą pracę - mówił Reagan, przywołując przykład lat 30. XX wieku, gdy cła wprowadzone podczas wielkiego kryzysu przyczyniły się do pogłębienia trudności gospodarczych.

Orędzie Reagana z kwietnia 1987 r. zostało wygłoszone po nałożeniu przez niego 100-procentowych ceł na japońskie półprzewodniki. Prezydent USA wyjaśniał wówczas, że sprawa ta jest "specjalnym przypadkiem", związanym z łamaniem przez Tokio porozumienia handlowego z USA. Cła zostały później wycofane, rok po ich nałożeniu.

Fundacja Ronalda Reagana zarzuciła kanadyjskiej reklamie przekłamanie i to, że nie oddaje faktycznego poglądu Reagana na cła. Sam Trump podkreślał jednak w niedawnych wypowiedziach, przed ostatnimi wpisami, że choć ceni swojego poprzednika, to nie zgadzał się z nim w sprawie wolnego handlu.

Odpowiedź Kanadyjczyków

W odpowiedzi na zarzuty Trumpa premier prowincji Ontario Doug Ford ponownie powołał się na postać byłego republikańskiego prezydenta.

"Kanada i Stany Zjednoczone są przyjaciółmi, sąsiadami i sojusznikami. Prezydent Reagan wiedział, że jesteśmy silniejsi razem" - napisał polityk na platformie X.

Nawiązanie do rozprawy przed Sądem Najwyższym

Wpis Trumpa ma związek z planowaną na 5 listopada rozprawą przed Sądem Najwyższym w sprawie odwołania od wyroku sądów niższej instancji, które uznały, że Trump nie miał uprawnień do nałożenia większości ceł.

Sprawa dotyczy wykorzystania przez Trumpa ustawy IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), która pozwala stosować prezydentowi środki ekonomiczne w odpowiedzi na "niezwykłe i nadzwyczajne zagrożenia" dla bezpieczeństwa narodowego. Trump twierdził m.in., że takim zagrożeniem jest trwały deficyt handlowy w relacjach z większością państw. Kwestiami bezpieczeństwa uzasadniał przy tym nawet wprowadzanie ceł na meble.

Od tego czasu Trump konsekwentnie, w niemal każdej wypowiedzi, podkreśla, że cła są niezbędne dla bezpieczeństwa narodowego. Przekonuje, że dzięki nim jest w stanie kończyć wojny, a sprawa przed sądem jest jedną z najważniejszych w historii kraju.

Cła nałożone przez USA na Kanadę

Od początku swojej drugiej kadencji, rozpoczętej w styczniu br., Trump nałożył na towary z Kanady 35-procentowe cła, choć około połowa z nich jest zwolniona z podatku w ramach umowy handlowej USMCA, która zastąpiła porozumienie NAFTA.

Dodatkowo Trump obłożył wysokimi cłami jedne z najważniejszych towarów eksportowanych przez Kanadę - stal i aluminium (50 proc.) oraz samochody i części samochodowe (25 proc.).

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Cła Donalda TrumpaKanadaRonald Reagan
shutterstock_1707947203
"Ta wizja się załamała. Do gry wszedł wielki kapitał"
Tech
biurowiec shutterstock_2398225309
"Dłuższa dniówka" dla niektórych osób. Inspekcja pracy komentuje
Dla pracownika
shutterstock_2564758397
Kary mogą być ogromne. Bruksela: Meta i TikTok naruszyły unijne przepisy
Tech
Maciej Adamkiewicz
Nie żyje polski miliarder
Z kraju
polski komitet olimpijski siedziba shutterstock_10964281_1
Giełda kryptowalut sponsorem PKOl. "Cała świta musiała pojechać do Monako"
Z kraju
shutterstock_2279613499
Niemcy o "ciosie dla Ukrainy"
Ze świata
Krajowa Administracja Skarbowa wykryła oszustwo w branży paliwowej
Decyzję Trumpa odczuje też Polska? Tak mogą wzrosnąć ceny
Moto
Tatar wołowy
Groźna bakteria w mięsie. "Nie należy spożywać"
Z kraju
sklep market ludzie wozek shutterstock_2232609833
Zwolnienia w amerykańskiej sieci. Setki osób stracą pracę
Ze świata
Donald Trump
Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"
Ze świata
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Wysoka kumulacja w Lotto
Z kraju
coca-cola-lod-shutterstock_643315588
Coca-Cola zmieniła skład
Ze świata
Donald Tusk
Premier: jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w tej kwestii
Z kraju
Changpeng Zhao
Trump ułaskawił miliardera
Ze świata
saranda albania shutterstock_1979689766
"Musieli czekać na posiłki w długich kolejkach". Jest wyrok TSUE
Turystyka
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada
Z kraju
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
Ze świata
shutterstock_2564758397
Aplikacje częściowo zablokowane. Władze tłumaczą decyzję
Tech
PKP Intercity
Te pociągi staną na godzinę. Lista połączeń
Z kraju
Lotnisko Warszawa-Radom
Zawiadomienie do prokuratury w sprawie lotniska w Radomiu. "Szereg nieprawidłowości"
Z kraju
Drób zaatakowała choroba, której ostatnie przypadek odnotowano w Polsce 49 lat temu (zdjęcie ilustracyjne)
"Uśmiercenie" ponad pół miliona kur. Komunikat
Z kraju
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"W słuchawce cisza". Klienci dużego operatora mieli kłopoty z połączeniami
Tech
AdobeStock_573281782
Zarabiają nie więcej niż najniższa krajowa. Ogromna liczba pracowników
Pieniądze
Jedna z ulic w Moskwie
Zielone światło dla unijnych sankcji. "Pakiet, który uderza w główne źródła rosyjskich dochodów"
Ze świata
Ropa naftowa
Ceny mocno w górę po decyzji Trumpa
Rynki
shutterstock_2187908817
Kara może sięgnąć 13 tysięcy złotych. Sypią się mandaty dla turystów
Turystyka
Lidl prosi o zwrot produktu
Lidl wycofuje produkt. Ostrzeżenie
Z kraju
Donald Trump
Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa. "Poważny cios"
Ze świata
Moskwa
Jest porozumienie w sprawie sankcji na Rosję
Ze świata

