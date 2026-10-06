Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"To się nie powinno odbyć". Fala protestów

Paulina Karpińska
Krzysztof Krzykowski
Zespół autorów
Oprac. Paulina Karpińska Oprac. Krzysztof Krzykowski
|
Protest w Madrycie na placu na centralnym placu stolicy Hiszpanii - Puerta del Sol
Piotr Zagórski o fali protestów w Hiszpanii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Mariscal
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Hiszpanie wyszli na ulice. Protestujący domagają się większej ochrony lokatorów i działań, które zwiększą dostępność mieszkań. Piotr Zagórski z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk wyjaśnia, że Hiszpanów nie stać często nawet na wynajem pokoju.

W Hiszpanii trwa fala protestów związanych z kryzysem mieszkaniowym. Piotr Zagórski z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk był pytany na antenie TVN24 o przyczyny demonstracji. Według niego podstawowym problemem są ceny najmu, które od 2015 roku niemal się podwoiły. Zaznaczył, że już wtedy były dość wysokie w stosunku do średniej pensji w Hiszpanii.

Wyjaśnił, że wysoka ceny najmu "nie pozwala pojedynczej osobie na wynajęcie więcej niż pokoju w wielu miastach", a w niektórych przypadkach wielu młodych ludzi nie może sobie pozwolić "nawet na ten pokój, jeśli chodzi o centra miast". Dodał, że wiele mieszkań jest wynajmowanych turystom.

Protest w Madrycie na placu na centralnym placu stolicy Hiszpanii - Puerta del Sol
Protest w Madrycie na placu na centralnym placu stolicy Hiszpanii - Puerta del Sol
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Mariscal

Namioty w centrum Madrytu

Część demonstrantów rozbiła miasteczko namiotowe na placu Puerta del Sol, jednym z najbardziej znanych miejsc w stolicy Hiszpanii.

- W tej chwili na tym placu, który widzimy na obrazkach z Madrytu, siedzą młodzi ludzie, którzy nie są w stanie wyprowadzić się z domu od rodziców albo nie są w stanie, pracując, utrzymać się tak, by wynająć mieszkanie czy pokój w dużych miastach - powiedział Zagórski.

Wyjaśnił, że protestujący domagają się interwencji rządu w rynek mieszkaniowy. Chcą, by rząd budował więcej mieszkań, których w Hiszpanii brakuje.

- Bank Hiszpanii szacuje, że do 2030 roku brakuje około miliona mieszkań w Hiszpanii. Także jedna rzecz to jest budowa tych mieszkań. Wiemy, jak idzie rządom budowa mieszkań, że nie jest to zbyt łatwe. W związku z tym też to, o co postulują na sztandarach, to jest przedłużanie automatycznie umów czynszowych, niepodnoszenie ceny więcej niż o inflację. No i w pewnym sensie zamrożenie podnoszenia ceny, bo ta cena ciągle rośnie - wyjaśnił.

Zagórski zaznaczył, że problem nie ogranicza się do rynku najmu. Coraz większym wyzwaniem pozostaje także zakup mieszkań ze względu na ich wysokie ceny. Podkreślił, że Hiszpanie mieszkający w dużych miastach, nie są w stanie ze swoich pensji odłożyć pieniędzy na wkład własny na zakup mieszkania.

Protest w Madrycie na Puerta del Sol
Protest w Madrycie na Puerta del Sol
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Mariscal

Przedterminowe wybory

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiedział na 29 listopada przyspieszone wybory parlamentarne. Decyzję podjął po porażce rządu w głosowaniu w Kongresie Deputowanych nad większą ochroną najemców, której domagały się setki tysięcy manifestantów w całym kraju. Pierwotnie wybory miały odbyć się za około rok.

- Wygląda na to, że premier zorientował się, że jest to sytuacja, w której nie prowadzi w sondażach, ale jest jakiś cień szansy na to, że może znów wygrać wybory, jeżeli to będą wybory na ten temat, który sprzyja tendencjom lewicowym - ocenił Zagórski.

Eksmisja 87-latki

Kwestia mieszkalnictwa stała się centralnym punktem debaty w Hiszpanii po tym, jak 23 września dokonano eksmisji 87-letniej Maricarmen Abascal z jej mieszkania w Madrycie, które zajmowała od 70 lat.

Nowy właściciel lokalu, fundusz inwestycyjny określany przez hiszpańskie media i część polityków "sępim", wykorzystując lukę prawną podwyższył jej czynsz z ok. 500 do 1650 euro, tj. o ok. 300 euro więcej niż wynosi jej emerytura. Pod koniec września zawarto porozumienie, na mocy którego kobieta wróci do mieszkania, a czynsz ma nie przekraczać 30 proc. jej dochodów netto. To jednak nie zatrzymało fali protestów.

- To jest bardzo symboliczne. Znakomita większość hiszpańskiego społeczeństwa uważa, że to się nie powinno odbyć. To jest coś, co uderzyło w sumienie wielu osób. W związku z tym wykracza poparcie dla rozwiązania tego problemu poza elektorat lewicowy czy centrowy, również prawicowy elektorat jest za tym, żeby w jakiś sposób interweniować - stwierdził Zagórski.

Organizator protestów - konfederacja związków lokatorów - nawołuje do strajku generalnego. W poniedziałek dwie największe centrale związków zawodowych, zrzeszających ponad 2 mln członków, zadecydowały o przeprowadzeniu w listopadzie 24-godzinnego strajku generalnego z żądaniem godnych płac i prawa do mieszkania.

Źródło: TVN24, PAP
Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaprotestRynek mieszkaniowy
Zobacz także:
Władze Hongkongu rozdadzą 500 tysięcy darmowych biletów lotniczych
Sprowadzają z Rosji rekordowe ilości. "Strategiczny surowiec"
Ze świata
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Alarmujące wyniki kontroli ZUS. Problemy w większości firm
Z kraju
orlen logo shutterstock_2382786901
Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani. W tle bezpodstawne zaniżanie cen paliw
Maciej Duda, Robert Zieliński
Korea Południowa kontenery port shutterstock_2411018231
"To szokujące". Transporty z Korei Południowej do Rosji
Ze świata
Warszawa wieżowce (PLUS)
PKB Polski w górę. GUS skorygował dane
Pieniądze
Tankowanie na stacji paliw
Spór o program "Ceny Paliwa Niżej". Bruksela ma zastrzeżenia
Pieniądze
havana lotnisko samolot shutterstock_2688196369
Koniec rosyjskich turystów. Kreml postawił warunek
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Trump podpisał rozporządzenie. Kierowcy kupią tańsze paliwo
Pieniądze
google shutterstock_2773878519
"Big techy nie mogą stawiać się ponad prawem". Google pod lupą UOKiK
Tech
brazylia, giełda, inwestowanie, maklerzy
Mocna reakcja rynków na wynik wyborów
Ze świata
Giorgia Meloni
To zdanie zna cały kraj. Meloni je zastrzegła
Ze świata
recykling, butelkomat, paragon shutterstock_2740560891
System kaucyjny do zmiany. Na stole nowy pomysł
Pieniądze
Donald Trump
Trump: to już nie cieśnina Ormuz
Ze świata
Ursula von der Leyen - Emmanuel Macron - Friedrich Merz
Merz i Macron piszą do von der Leyen. "Już nie wystarcza"
Ze świata
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Decyzja Brukseli. Pomoc Polski niezgodna z prawem Unii Europejskiej
Ze świata
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Google ogranicza darmowy dostęp do Gemini. Od kiedy zmiany wejdą w życie?
Tech
Lotnisko w Radomiu
Symboliczna granica przekroczona. Tylu pasażerów obsłużyło lotnisko w Radomiu
Turystyka
Andrzej Domański
Domański o unijnym budżecie. "Musimy po pierwsze przygotować Polskę"
Pieniądze
Media telewizja
Spotkanie na szczycie sektora. "Labirynt nowych regulacji"
Z kraju
Dania, Kopenhaga
Bezprecedensowy wyciek danych. Władze alarmują
Ze świata
Władimir Putin
Kulisy rozmów USA i Rosji. Putin miał złożyć nieoczekiwaną propozycję
Ze świata
benzyna paliwa stacja shutterstock_2787712113
Nowe obwieszczenie w sprawie paliw. Tyle zapłacą kierowcy
Pieniądze
Sanae Takaichi
Radykalna obniżka podatku. Rząd ogłosił nowy plan
Ze świata
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Euro w dół. Najniższy wynik od 17 miesięcy
Pieniądze
Konkret24. Kradzież tożsamości, wyciek danych, hejt... Czego się boimy w internecie
Ukradli dane 13 milionów Polaków. Przyznali się do winy
Z kraju
randka aplikacja randkowa shutterstock_2669553743
Rusza rządowa platforma randkowa. Tak władze chcą walczyć z kryzysem
Ze świata
Z domu znikały pieniądze, zatrzymano kobietę (zdjęcie ilustracyjne)
Decyzja w sprawie stóp procentowych. Co zrobi RPP w tym tygodniu
Pieniądze
Sam Altman
Szef OpenAI: świat powinien zaakceptować część ryzyka związanego z AI
Tech
Ropa zyskuje - Rosja rozważa przedłużenie mniejszych dostaw
Ważna decyzja grupy OPEC+. Co dalej z wydobyciem ropy
Ze świata
Donald Trump
Trump powołał nową grupę zadaniową. "Lepiej szybko przejąć nad tym kontrolę"
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica