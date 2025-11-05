Logo TVN24
Ze świata

Wprowadzają euro. Premier deklaruje gotowość

Sofia, Bułgaria
Sofia w Bułgarii
Źródło: Reuters Archive
Premier Bułgarii Rosen Żelazkow ogłosił we wtorek, że jego kraj jest w pełni gotowy do wprowadzenia euro od 1 stycznia 2026 roku. O gotowości Bułgarii do przyjęcia wspólnej waluty zapewnił po rozmowach w Sofii z unijnym komisarzem do spraw gospodarki Valdisem Dombrovskisem.

- Kontynuujemy intensywne prace nad zapewnieniem płynnego, przejrzystego i pomyślnego przejścia na wspólną walutę - zapewnił Żelazkow, którego cytuje bułgarska agencja prasowa BTA. Spotkanie z Dombrovskisem odbyło się w ramach konferencji "Bułgaria u progu strefy euro".

Gotowi na przyjęcie euro

Bułgarski premier podkreślił, że krajowy sektor bankowy jest w pełni przygotowany na przyjęcie euro, a od 1 listopada rozpoczęły się dostawy banknotów i monet euro do banków, urzędów pocztowych i punktów handlowych. Żelazkow wyraził też opinię, że kampania informacyjna prowadzona przez rząd we współpracy z instytucjami publicznymi oraz sektorem pozarządowym "znacząco zwiększyła zaufanie społeczne".

Podkreślił, że od 8 lipca, kiedy Rada UE przyjęła trzy ostatnie akty prawne wymagane do wprowadzenia w Bułgarii euro, w całym kraju odbyło się ponad 420 spotkań informacyjnych i konferencji na temat korzyści płynących z wejścia do eurolandu. Szef bułgarskiego rządu zapewnił też, że mieszkańcy kraju "otrzymali rzetelne i kompleksowe informacje za pośrednictwem mediów i sieci społecznościowych". Żelazkow dodał, że wpływ kampanii monitorowano za pomocą badań socjologicznych, których wyniki "wyraźnie wskazują na wzrost zaufania społecznego".

O korzyściach płynących z przyjęcia unijnej waluty mówił też unijny komisarz. Dombrovskis stwierdził, że zastąpienie lewa przez euro pozytywnie wpłynie na "stabilność finansową i odporność, a także przyspieszy wzrost gospodarczy". Ostatnie sondaże wskazywały na niemal równy podział na zwolenników i przeciwników wprowadzenia euro.

21. członek strefy euro

Bułgaria będzie 21. członkiem strefy euro. Lewy i euro będą równolegle w użyciu przez cały styczeń, a następnie zacznie się proces stopniowego wycofywania bułgarskiej waluty. Do końca czerwca będzie można bezpłatnie wymieniać lewy na euro w bankach i urzędach pocztowych, a później operacja będzie możliwa w placówkach Bułgarskiego Banku Narodowego.

Autorka/Autor: mp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
BułgariaStrefa euro
