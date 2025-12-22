Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Amerykanom żyje się gorzej. Obwiniają prezydenta

Donald Trump
Trump: zapewniłem rekordowe inwestycje w USA
Źródło: TVN24
Amerykanie od czasów pandemii Covid-19 są coraz bardziej niezadowoleni z sytuacji gospodarczej w USA, w szczególności rosnących kosztów życia. Uważają, że polityka prowadzona przez prezydenta Donalda Trumpa nie pomaga - wynika z sondażu CBS News/YouGov. 18 na 100 badanych deklaruje, że żyje się im obecnie lepiej.

Jak wynika z ankiety, dla wielu mieszkańców USA kraj stał się drogim miejscem do życia. Niewielu respondentów uważa, że podstawowe potrzeby, takie jak żywność, mieszkanie czy opieka zdrowotna, są łatwo dostępne. Rozmija się to z deklaracjami prezydenta, który w niedawnym przemówieniu wystawił sobie najwyższą ocenę "A+", a za niedostatki obwinił swojego poprzednika, Joe Bidena.

Pesymizm wobec sytuacji gospodarczej

Niskie są także oczekiwania dotyczące wpływu polityki republikanina na poprawę sytuacji w 2026 roku. Tuż przed zaprzysiężeniem więcej osób liczyło na pozytywne zmiany w swoich finansach. Obecnie perspektywy na przyszły rok oceniane są jedynie nieznacznie lepiej.

Dodatkowym problemem dla administracji jest fakt, że osoby źle oceniające stan gospodarki jeszcze częściej wskazują Trumpa jako odpowiedzialnego za obecną sytuację. To stoi w sprzeczności z jego narracją, w której winę za niepowodzenia przypisuje polityce byłego demokratycznego prezydenta.

Z badania wynika, że tylko 18 proc. ankietowanych deklaruje, iż żyje im się obecnie lepiej pod względem finansowym. Poprawy w 2026 roku spodziewa się 27 proc. badanych. Aż 50 proc. uważa, że żyje im się gorzej, a 45 proc. obawia się, że podobnie będzie w przyszłym roku. Zdaniem 32 proc. sytuacja pozostała bez zmian, a 28 proc. liczy na jej utrzymanie także w kolejnym roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Steve Witkoff
Wspólne oświadczenie USA i Ukrainy po rozmowach w Miami. Jest też wymowny wpis wysłannika Kremla
TVN24
Kilka największych koncernów z USA i Europy zawarło w piątek porozumienia z prezydentem Donaldem Trumpem
Amerykańska czystka w ambasadach na całym świecie
TVN24
Donald Trump
Trump: już tego nie robimy

Amerykanów nie stać na leczenie i jedzenie

Na pytanie o możliwość łatwego pokrywania kosztów opieki zdrowotnej twierdząco odpowiada jedynie 20 proc. respondentów. Dla 44 proc. nie jest to łatwe, a dla 36 proc. wręcz trudne. Choć 28 proc. badanych nie ma problemów z wydatkami na żywność, 52 proc. uważa je za trudne do udźwignięcia, a 20 proc. ma z tym poważne kłopoty. Podobnie jest z kosztami mieszkania: tylko 23 proc. spłaca je bez trudu, 44 proc. określa to jako niełatwe, a 33 proc. jako trudne.

Aż 47 proc. uczestników sondażu przypisuje obecny stan gospodarczy polityce Trumpa. Winą Bidena obciąża 22 proc. badanych, obu przywódców po równo także 22 proc., a 9 proc. nie wskazuje żadnego z nich.

Jeszcze w marcu 55 proc. respondentów uważało, że Trump faworyzuje bogatych. Obecnie odsetek ten wzrósł do 65 proc. W przypadku klasy średniej wskaźnik ten zwiększył się z 10 do 12 proc., a w odniesieniu do osób najbiedniejszych pozostał bez zmian i wynosi 1 proc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KIYOSHI OTA / BLOOMBERG POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAGospodarka USA
Zobacz także:
Przez lata w Portugalii władze państwowe pilnowały, by wielkopowierzchniowe sklepy w niedziele i święta były otwarte jedynie do godz. 13
Sprzedaż detaliczna w Polsce. Najnowsze dane
Najnowsze
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Najpierw stracili funkcje, by po 10 dniach je odzyskać. W NBP "konflikt zażegnany"
Z kraju
powerball shutterstock_2190784675
Gigantyczna kumulacja w Powerball. Bliska rekordu
Ze świata
Fabryka samochodów elektrycznych BYD w Brazylii
Tych samochodów jest coraz więcej. "Najwyższy wynik w historii"
Moto
Stoisko Postnord w Kopenhadze
Koniec po 400 latach. "Trudna decyzja"
Ze świata
shutterstock_2589520365_1
Skok o 700 procent. Taniej jest przez Kraków
Turystyka
Madryt przed świętami
Tam lecą Polacy. Dominują dwa kierunki
Turystyka
shutterstock_1893300739
Dlaczego w Polsce nie ma dzieci
Maja Piotrowska
Ursula von der Leyen, Donald Tusk i Friedrich Merz
Apel do europejskich przywódców. "Negocjacje ciągną się od 26 lat"
Ze świata
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
My to kupujemy. "Bardzo duże zagrożenie"
Moto
Świąteczny jarmark w Rzeszowie
Nowy scenariusz na święta. "Zaskoczenie"
Z kraju
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Przyjmują euro. "Bez podwyżek"
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Ostatnia taka niedziela w tym roku
Handel
LOTTO_1997459012
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Donald Trump
Trump: już tego nie robimy
Ze świata
telefon szpieg hacker
"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank w Polsce apeluje
Tech
Peru, lotnisko w Limie
Dopłata za przesiadkę. Nawet kilkaset złotych
Turystyka
Ruben Ramirez Lezcano
"Europa musi zrozumieć, że te terminy nie są nieskończone"
Ze świata
Elon Musk
Potężny bonus dla Muska. Sąd Najwyższy zdecydował
Ze świata
Friedrich Merz
Merz: Rosja nie odzyska ich
Ze świata
Sklep sieci Metro w Montrealu
Robin Hoodzi Zaułków zaatakowali
Ze świata
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
shutterstock_2701547507
Gigant uniknął zawieszenia. Musi weryfikować wiek klientów
Ze świata
zima droga lod snieg samochod kierownica kierowca shutterstock_1611518851
Świąteczne wyjazdy najtańsze od czterech lat
Moto
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Zmiany w regulaminie NBP. Obejmą członków zarządu
Z kraju
shutterstock_2269217231
Produkt wycofany z popularnej sieci. Ostrzeżenie
Z kraju
Ulice Tokio, stolicy Japonii
Historyczna decyzja. Jen traci na wartości
Ze świata
shutterstock_2454619673
Nowe limity na auta firmowe. Obejmą też wcześniejsze umowy
Dla firm
GDDKiA udostępniła odcinek S1 z Bielska-Białej do Brzeszcz
Nowe odcinki ekspresówki otwarte dla kierowców
Moto
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w Kodeksie pracy. Decyzja Senatu
Dla pracownika

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica