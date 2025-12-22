Amerykanom żyje się gorzej. Obwiniają prezydenta

Trump: zapewniłem rekordowe inwestycje w USA Źródło: TVN24

Jak wynika z ankiety, dla wielu mieszkańców USA kraj stał się drogim miejscem do życia. Niewielu respondentów uważa, że podstawowe potrzeby, takie jak żywność, mieszkanie czy opieka zdrowotna, są łatwo dostępne. Rozmija się to z deklaracjami prezydenta, który w niedawnym przemówieniu wystawił sobie najwyższą ocenę "A+", a za niedostatki obwinił swojego poprzednika, Joe Bidena.

Pesymizm wobec sytuacji gospodarczej

Niskie są także oczekiwania dotyczące wpływu polityki republikanina na poprawę sytuacji w 2026 roku. Tuż przed zaprzysiężeniem więcej osób liczyło na pozytywne zmiany w swoich finansach. Obecnie perspektywy na przyszły rok oceniane są jedynie nieznacznie lepiej.

Dodatkowym problemem dla administracji jest fakt, że osoby źle oceniające stan gospodarki jeszcze częściej wskazują Trumpa jako odpowiedzialnego za obecną sytuację. To stoi w sprzeczności z jego narracją, w której winę za niepowodzenia przypisuje polityce byłego demokratycznego prezydenta.

Z badania wynika, że tylko 18 proc. ankietowanych deklaruje, iż żyje im się obecnie lepiej pod względem finansowym. Poprawy w 2026 roku spodziewa się 27 proc. badanych. Aż 50 proc. uważa, że żyje im się gorzej, a 45 proc. obawia się, że podobnie będzie w przyszłym roku. Zdaniem 32 proc. sytuacja pozostała bez zmian, a 28 proc. liczy na jej utrzymanie także w kolejnym roku.

Amerykanów nie stać na leczenie i jedzenie

Na pytanie o możliwość łatwego pokrywania kosztów opieki zdrowotnej twierdząco odpowiada jedynie 20 proc. respondentów. Dla 44 proc. nie jest to łatwe, a dla 36 proc. wręcz trudne. Choć 28 proc. badanych nie ma problemów z wydatkami na żywność, 52 proc. uważa je za trudne do udźwignięcia, a 20 proc. ma z tym poważne kłopoty. Podobnie jest z kosztami mieszkania: tylko 23 proc. spłaca je bez trudu, 44 proc. określa to jako niełatwe, a 33 proc. jako trudne.

Aż 47 proc. uczestników sondażu przypisuje obecny stan gospodarczy polityce Trumpa. Winą Bidena obciąża 22 proc. badanych, obu przywódców po równo także 22 proc., a 9 proc. nie wskazuje żadnego z nich.

Jeszcze w marcu 55 proc. respondentów uważało, że Trump faworyzuje bogatych. Obecnie odsetek ten wzrósł do 65 proc. W przypadku klasy średniej wskaźnik ten zwiększył się z 10 do 12 proc., a w odniesieniu do osób najbiedniejszych pozostał bez zmian i wynosi 1 proc.

