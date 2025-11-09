Kolejne cięcia lotów w USA. Linie apelują do władz

Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień Źródło: TVN24, Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według portalu FlightAware prawie 6 tysięcy lotów było również opóźnionych - to nieco mniej niż ponad 7 tysięcy opóźnień odnotowanych w piątek.

Tysiące lotów odwołanych przez shutdown

Największe zakłócenia wystąpiły na lotnisku Newark Liberty, gdzie średnie opóźnienie przylotów przekroczyło cztery godziny, a odlotów wyniosło około półtorej godziny. W nowojorskim JFK opóźnienia odlotów sięgały niemal trzech godzin, w Hartsfield-Jackson w Atlancie ponad dwóch i pół godziny, a w LaGuardii około godziny.

Najwięcej odwołanych połączeń zanotowano natomiast w Charlotte/Douglas International, Newark Liberty International oraz Chicago O’Hare International.

W sobotnim oświadczeniu American Airlines zaapelowały do przywódców w Waszyngtonie o natychmiastowe rozwiązanie problemu i zakończenie paraliżu.

Zbliżające się Święto Dziękczynienia, obchodzone 27 listopada, to jeden z najbardziej ruchliwych okresów w roku dla amerykańskiego lotnictwa.

Czytaj też: Cięcia lotów w USA nawet o jedną piątą. Władze ostrzegają

Shutdown uderza w linie lotnicze

Z powodu trwającego shutdownu Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) nakazała przewoźnikom zmniejszenie liczby zaplanowanych lotów o 4 proc. Od najbliższego wtorku cięcia wzrosną do 6 proc., a do 14 listopada osiągną poziom 10 proc.

FAA wyjaśniła, że cięcia są konieczne ze względów bezpieczeństwa, ponieważ w trakcie shutdownu kontrolerzy ruchu lotniczego są przepracowani. Jako personel kluczowy wykonują oni swoje obowiązki pomimo braku wypłat, a wielu z nich zgłasza zwolnienia chorobowe lub podejmuje dodatkowe prace, by utrzymać się finansowo.

Brak porozumienia w rządzie

Kontrolerzy to jedynie część z około 1,4 miliona pracowników federalnych, którzy pracują bez wypłat lub zostali wysłani na przymusowy urlop.

Sobota była 39. dniem najdłuższego w historii USA paraliżu rządowego. Senatorowie pozostają w Waszyngtonie, prowadząc ponadpartyjne negocjacje w celu zakończenia kryzysu, który obejmuje ograniczenia w programach pomocy żywnościowej i zakłócenia w transporcie lotniczym.

Republikanie i Demokraci nadal są podzieleni w sprawie zakończenia impasu w Kongresie. Shutdown, rozpoczęty 1 października, wciąż trwa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD