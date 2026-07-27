Ze świata Shein traci miliony. Nowe opłaty celne uderzają w handel Jan Sowa |

Kontrole przesyłek Shein na lotnisku w Paryżu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Paoloni Jeremy/ABACA/PAP/EPA

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W pierwszym kwartale 2026 roku Shein odnotował stratę netto w wysokości 99 mln dolarów. Rok wcześniej internetowy sprzedawca odzieży i akcesoriów wypracował w analogicznym okresie 395 mln dolarów zysku.

Wynik firmy obciążyło spowolnienie sprzedaży po zniesieniu przez Stany Zjednoczone zwolnienia celnego dla przesyłek o niskiej wartości. Na rezultat wpłynęło również jednorazowe obciążenie księgowe w wysokości 328 mln dolarów, związane ze zmianą wartości godziwej zamiennych akcji uprzywilejowanych

Marża operacyjna Shein spadła w pierwszym kwartale z 3,9 rok temu do 2,9 proc.

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Sprzedaż w USA wyraźnie spadła

Od maja 2025 roku Stany Zjednoczone nie stosują już zasady de minimis, która pozwalała na bezcłowy import przesyłek o wartości poniżej 800 dolarów.

Shein poinformował, że produkty pochodzące z Chin sprzedawane bezpośrednio przez firmę w sklepach stacjonarnych lub za pośrednictwem jej platformy internetowej, są obecnie objęte w USA stawkami podatkowymi od 10 do 87,5 proc.

"W odpowiedzi na wyższe cła i podatki analizujemy szeroki zakres możliwości, w tym podniesienie cen na rynku amerykańskim, aby zrekompensować część zwiększonych kosztów" - przekazała spółka.

Przychody Shein w Stanach Zjednoczonych spadły w pierwszym kwartale o 14,3 proc., z 2,38 mld do 2,04 mld dolarów. Rynek amerykański odpowiadał za 22,5 proc. kwartalnych przychodów firmy. W 2023 roku jego udział w rocznej sprzedaży wynosił 29,4 proc.

Unijna opłata kolejnym wyzwaniem

Podobne ryzyko pojawiło się w Unii Europejskiej, która jest jednym z najważniejszych rynków dla Shein. Od 1 lipca Unia Europejska pobiera tymczasowe cło w wysokości 3 euro od każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłkach o wartości poniżej 150 euro

Rozwiązanie ma ograniczyć to, co unijne instytucje określają jako chiński dumping. Nowa opłata przekłada się na wyższe koszty działalności dalekowschodnich platform wysyłających do Europy duże ilości tanich produktów.

Stary Kontynent odpowiadał w 2025 roku za około jedną trzecią przychodów Shein. Według prognoz chińskiego detalisty wpływ nowej opłaty na wyniki finansowe może być porównywalny lub nawet większy niż skutki regulacji wprowadzonych przez USA.

"Choć jest jeszcze za wcześnie na pełną ocenę, skutki zmian w Unii Europejskiej mogą być zbliżone do tych obserwowanych w Stanach Zjednoczonych po zniesieniu zwolnienia de minimis, a nawet je przewyższyć" - podał Shein w prospekcie.

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Wzrost przychodów wyhamował

W całym 2025 roku zysk netto Shein spadł o 38,7 proc., do 2,06 mld dolarów. Przychody wzrosły natomiast o 8 proc., do 41,85 mld dolarów.

Tempo wzrostu sprzedaży było jednak wyraźnie niższe niż w 2024 roku, gdy wyniosło 20,7 proc.

Shein mierzy się również ze spadkiem wyceny. Spółka zabiega o wycenę w przedziale od 40 do 50 mld dolarów. To znacznie mniej niż 100 mld dolarów, na które według doniesień medialnych firma była wyceniana podczas rundy finansowania w 2022 roku.

Shein przygotowuje się do debiutu

10 lipca Shein otrzymał zgodę chińskiego regulatora rynku kapitałowego na planowany debiut w Hongkongu. Następnie ofertę zaakceptował komitet ds. notowań tamtejszej giełdy. Wcześniejsze próby debiutu w Nowym Jorku i Londynie zakończyły się niepowodzeniem.

W projekcie prospektu spółka nie ujawniła wartości oferty, ceny akcji, harmonogramu debiutu ani oczekiwanych wpływów.

Pieniądze pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone między innymi na rozwój technologii, zwiększenie rozpoznawalności marki, dalszą ekspansję zagraniczną, działania związane z odpowiedzialnością korporacyjną oraz ogólne cele spółki.

Rosnąca presja regulacyjna

Shein mierzy się także z krytyką dotyczącą warunków pracy w fabrykach dostawców, wpływu transportu lotniczego na środowisko oraz mechanizmów stosowanych w aplikacji zakupowej.

Firma deklaruje politykę zerowej tolerancji wobec naruszeń praw pracowniczych i zapewnia, że inwestuje w ocenę ryzyka oraz rozwiązania mające chronić użytkowników.

Większość produktów wytwarzanych przez partnerów Shein trafia do centralnych magazynów w Chinach, skąd jest wysyłana do klientów. W 2025 roku towary przechowywane w takich magazynach odpowiadały za ponad 90 proc. przychodów netto firmy.