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Ze świata

Shein szykuje się do debiutu. W grze miliardy dolarów

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
shein
Kontrole przesyłek Shein na lotnisku w Paryżu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: NEKOMURA/Shutterstock
Shein szykuje się do debiutu na giełdzie w Hongkongu. Wycena giganta fast fashion może wynieść 30-40 miliardów dolarów, znacznie mniej niż cztery lata temu - informuje agencja Reuters.

Shein chce rozpocząć pierwszą ofertę publiczną w Hongkongu już w połowie sierpnia - poinformowały trzy źródła znające plany spółki. Internetowy sprzedawca odzieży ma dążyć do wyceny na poziomie od 30 do 40 mld dolarów.

Zarówno termin, jak i docelowa wycena, nie są ostateczne. Mogą zostać zmienione po spotkaniach z potencjalnymi inwestorami, które rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu. Rozmowy prowadzono między innymi w Nowym Jorku, Bostonie i San Francisco.

Według jednego ze źródeł część potencjalnych inwestorów podstawowych, którzy obejmują znaczące pakiety akcji jeszcze przed rozpoczęciem notowań, opowiada się za wyceną bliższą 30 lub 32 mld dolarów.

Shein ma stawiać przede wszystkim na cenę, która pozwoli utrzymać notowania po debiucie, zamiast dążyć do uzyskania możliwie najwyższej wartości. Firma nie ujawniła dotychczas wielkości oferty, ceny emisyjnej ani oficjalnego harmonogramu wejścia na giełdę. Firma nie odpowiedziała Reutersowi na prośbę o komentarz.

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Wycena wyraźnie niższa niż w 2022 roku

Planowany przedział oznacza radykalne obniżenie oczekiwań. W 2022 roku, podczas prywatnej rundy finansowania, Shein był wyceniany na 98,2 mld dolarów. Rok później wartość spółki spadła do 64 mld dolarów. Taka sama wycena obowiązywała jeszcze w kwietniu 2024 roku.

Firma z siedzibą w Singapurze została założona w Chinach w 2012 roku. Jest znana ze sprzedaży taniej odzieży, między innymi sukienek za 5 dolarów i jeansów za 10 dolarów. Jej produkty trafiają do klientów w około 160 krajach.

Przy wycenie wynoszącej 30-40 mld dolarów Shein znalazłby się pod względem wartości w pobliżu H&M, którego kapitalizacja wynosi około 26 mld dolarów. Pozostałby jednak daleko za właścicielem Uniqlo - Fast Retailing - wycenianym na 161 mld dolarów, oraz właścicielem Zary - Inditeksem - wartym 208 mld dolarów.

Według obliczeń Reutersa Shein byłby wyceniany na około 0,7-1-krotność sprzedaży z 2025 roku. Dla porównania wskaźnik ten wynosi około 1,1 dla H&M, 4,6 dla Inditeksu i 7,6 dla Fast Retailing.

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Problemy z rentownością

W projekcie prospektu emisyjnego Shein poinformował, że zakończył kwartał stratą w wysokości 99 mln dolarów. Wynik był związany między innymi ze spowolnieniem sprzedaży po zniesieniu przez Stany Zjednoczone zwolnienia celnego dla przesyłek o niskiej wartości.

- Obniżenie wyceny odzwierciedla przede wszystkim dwie obawy: po pierwsze, zyski Shein spadły w ubiegłym roku, a po drugie, model handlu internetowego spółki jest ściśle związany z taryfami dotyczącymi małych przesyłek - powiedział Kenny Ng, strateg rynku papierów wartościowych w Everbright Securities International.

Ekspert odniósł się do zmian przepisów w Stanach Zjednoczonych i Europie dotyczących przesyłek o niskiej wartości. Utrudniają one ocenę przyszłej rentowności Shein. Jego zdaniem przestrzeń do dalszego obniżenia wyceny spółki jest jednak ograniczona.

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Konkurencja i rosnące koszty

Na działalność Shein wpływają również wolniejszy wzrost przychodów, słabsze wyniki podstawowej działalności oraz kurczące się marże. Firma mierzy się z wyższymi kosztami handlowymi, coraz większą presją regulacyjną i rosnącą konkurencją na światowym rynku e-commerce.

Shein rozważa także rozwiązania, które mogłyby ograniczyć koszty poniesione przez część inwestorów uczestniczących w późnych rundach finansowania. Firma może zaproponować wcześniejszym inwestorom wypłaty lub dodatkowe akcje z niższą ceną konwersji.

Chiński organ nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych zatwierdził plany debiutu Shein w Hongkongu 10 lipca. Tym samym otworzył spółce drogę do wejścia na giełdę po nieudanych próbach debiutu w Nowym Jorku i w Londynie.

Środki pozyskane z IPO mają zostać przeznaczone na inwestycje technologiczne, budowę globalnej marki, inicjatywy z zakresu odpowiedzialności korporacyjnej oraz ogólne cele spółki.

Źródło: Reuters
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Tagi:
SheinChiny
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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