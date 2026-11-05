Ze świata Seria alarmów bombowych w Europie. Zgłoszenia dotyczą samolotów Oprac. Wiktor Knowski |

Alarm w samolocie z Warszawy do Paryża Źródło wideo: Kontakt24 Źródło zdj. gł.: MasoodUK/Shutterstock

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Belgijski dziennik "Le Soir" poinformował o lądowaniu samolotu pasażerskiego PLL LOT na lotnisku Zaventem w Brukseli w związku z "podejrzanym zgłoszeniem".

"Po otrzymaniu informacji o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa rejsu LO235 z Warszawy do Brukseli załoga samolotu została poinformowana o sytuacji i przeprowadziła kontrolę pokładu zgodnie z obowiązującymi procedurami. W jej wyniku nie stwierdzono obecności żadnych podejrzanych przedmiotów" - przekazał PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Podkreślił, że samolot wylądował na lotnisku w Brukseli. Służby przeprowadziły dodatkową kontrolę maszyny, która również nie wykazała obecności żadnych niebezpiecznych ani podejrzanych przedmiotów.

Kontrola służb na Lotnisku Chopina

Służby przeprowadziły również kontrolę samolotu, który w czwartek rano miał wystartować z Lotniska Chopina w Warszawie do Paryża. Powodem było zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie na pokładzie maszyny. Wpłynęło ono w momencie, gdy maszyna była przygotowywana do startu.

Alarm przed startem samolotu. "Zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie" Źródło zdjęcia: Kontakt 24

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa samolot i bagaże zostały poddane szczegółowej kontroli przez odpowiednie służby. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono obecności żadnych niebezpiecznych ładunków - zaznaczył Moczulski.

Alarmy bombowe w całej Europie

Samolot linii Finnair lecący z Helsinek do Rzymu bezpiecznie lądował w eskorcie włoskiego lotnictwa wojskowego z powodu zgłoszenia, że na jego pokładzie może znajdować się ładunek wybuchowy - podała włoska agencja ANSA.

O trzech samolotach, które musiały awaryjnie lądować w Sofii z powodu alarmów bombowych, poinformowały także media w Bułgarii, powołując się na przedstawicieli władz tego kraju.

Z kolei Airbus A320 lecący z Dublina do Rzymu został przekierowany do bazy lotniczej Evreux w północno-zachodniej Francji.

Czeska policja otrzymała natomiast w czwartek zgłoszenia o zagrożeniu bombowym na pokładzie czterech samolotów lecących do Pragi. "Przygotowujemy się na przyjęcie tych jednostek, zagrożenie oceniamy jako niewielkie, ale nie lekceważymy go" - przekazała czeska policja w serwisie X.

1/2 Po obdržení výhružky o uložení nástražného výbušného systému na palubě 4 letadel mířících do Prahy se s kolegy z @PragueAirport připravujeme na jejich přistání. Relevanci výhružek hodnotíme jako nízkou. — Policie ČR (@PolicieCZ) November 5, 2026 Rozwiń

Przekierowano samolot lecący do Warszawy

Alarm bombowy sprawił również, że samolot linii Wizz Air lecący z Mediolanu do Warszawy został przekierowany do Wiednia - podał portal Milano Today. Alarm okazał się fałszywy.

"Wizz Air potwierdza, że dzisiejszy lot z Mediolanu Malpensy do Warszawy (W4 6387) został przekierowany do Wiednia po otrzymaniu w trakcie rejsu informacji o zagrożeniu bombowym. Decyzja o przekierowaniu samolotu została podjęta zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, przy czym najwyższym priorytetem było bezpieczeństwo pasażerów i załogi" - przekazały linie w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl.

Jak dodano, "zdarzenie to wpisuje się w serię podobnych gróźb kierowanych w ostatnich dniach wobec kilku linii lotniczych w Europie". "Wizz Air nie jest jedynym przewoźnikiem, którego dotknęła taka sytuacja. Również inne linie lotnicze otrzymywały podobne zgłoszenia, skutkujące przekierowaniem lotów oraz przeprowadzeniem dodatkowych kontroli bezpieczeństwa" - przypomina Wizz Air.