Seria alarmów bombowych w Europie. Zgłoszenia dotyczą samolotów
Belgijski dziennik "Le Soir" poinformował o lądowaniu samolotu pasażerskiego PLL LOT na lotnisku Zaventem w Brukseli w związku z "podejrzanym zgłoszeniem".
"Po otrzymaniu informacji o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa rejsu LO235 z Warszawy do Brukseli załoga samolotu została poinformowana o sytuacji i przeprowadziła kontrolę pokładu zgodnie z obowiązującymi procedurami. W jej wyniku nie stwierdzono obecności żadnych podejrzanych przedmiotów" - przekazał PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.
Podkreślił, że samolot wylądował na lotnisku w Brukseli. Służby przeprowadziły dodatkową kontrolę maszyny, która również nie wykazała obecności żadnych niebezpiecznych ani podejrzanych przedmiotów.
Kontrola służb na Lotnisku Chopina
Służby przeprowadziły również kontrolę samolotu, który w czwartek rano miał wystartować z Lotniska Chopina w Warszawie do Paryża. Powodem było zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie na pokładzie maszyny. Wpłynęło ono w momencie, gdy maszyna była przygotowywana do startu.
- Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa samolot i bagaże zostały poddane szczegółowej kontroli przez odpowiednie służby. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono obecności żadnych niebezpiecznych ładunków - zaznaczył Moczulski.
Alarmy bombowe w całej Europie
Samolot linii Finnair lecący z Helsinek do Rzymu bezpiecznie lądował w eskorcie włoskiego lotnictwa wojskowego z powodu zgłoszenia, że na jego pokładzie może znajdować się ładunek wybuchowy - podała włoska agencja ANSA.
O trzech samolotach, które musiały awaryjnie lądować w Sofii z powodu alarmów bombowych, poinformowały także media w Bułgarii, powołując się na przedstawicieli władz tego kraju.
Z kolei Airbus A320 lecący z Dublina do Rzymu został przekierowany do bazy lotniczej Evreux w północno-zachodniej Francji.
Czeska policja otrzymała natomiast w czwartek zgłoszenia o zagrożeniu bombowym na pokładzie czterech samolotów lecących do Pragi. "Przygotowujemy się na przyjęcie tych jednostek, zagrożenie oceniamy jako niewielkie, ale nie lekceważymy go" - przekazała czeska policja w serwisie X.
Przekierowano samolot lecący do Warszawy
Alarm bombowy sprawił również, że samolot linii Wizz Air lecący z Mediolanu do Warszawy został przekierowany do Wiednia - podał portal Milano Today. Alarm okazał się fałszywy.
"Wizz Air potwierdza, że dzisiejszy lot z Mediolanu Malpensy do Warszawy (W4 6387) został przekierowany do Wiednia po otrzymaniu w trakcie rejsu informacji o zagrożeniu bombowym. Decyzja o przekierowaniu samolotu została podjęta zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, przy czym najwyższym priorytetem było bezpieczeństwo pasażerów i załogi" - przekazały linie w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl.
Jak dodano, "zdarzenie to wpisuje się w serię podobnych gróźb kierowanych w ostatnich dniach wobec kilku linii lotniczych w Europie". "Wizz Air nie jest jedynym przewoźnikiem, którego dotknęła taka sytuacja. Również inne linie lotnicze otrzymywały podobne zgłoszenia, skutkujące przekierowaniem lotów oraz przeprowadzeniem dodatkowych kontroli bezpieczeństwa" - przypomina Wizz Air.