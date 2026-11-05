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Seria alarmów bombowych w Europie. Zgłoszenia dotyczą samolotów

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Londyn Heathrow, Wielka Brytania. 30 sierpnia 2025 r. Boeing 737 MAX 8 (SP-LVH) złapany podczas lotu z podwoziem w dół.
Alarm w samolocie z Warszawy do Paryża
Źródło wideo: Kontakt24
Źródło zdj. gł.: MasoodUK/Shutterstock
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W czwartek w Europie otrzymano zgłoszenia o zagrożeniach bombowych dotyczące samolotów pasażerskich. Doniesienia dotyczą między innymi samolotu WizzAir lecącego do Warszawy czy maszyny linii LOT, która awaryjnie lądowała w Brukseli. Osobne zgłoszenie otrzymano również na Lotnisku Chopina w Warszawie. Podobne informacje napływają również z Czech, Bułgarii czy Finlandii.

Belgijski dziennik "Le Soir" poinformował o lądowaniu samolotu pasażerskiego PLL LOT na lotnisku Zaventem w Brukseli w związku z "podejrzanym zgłoszeniem".

"Po otrzymaniu informacji o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa rejsu LO235 z Warszawy do Brukseli załoga samolotu została poinformowana o sytuacji i przeprowadziła kontrolę pokładu zgodnie z obowiązującymi procedurami. W jej wyniku nie stwierdzono obecności żadnych podejrzanych przedmiotów" - przekazał PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Podkreślił, że samolot wylądował na lotnisku w Brukseli. Służby przeprowadziły dodatkową kontrolę maszyny, która również nie wykazała obecności żadnych niebezpiecznych ani podejrzanych przedmiotów.

Kontrola służb na Lotnisku Chopina

Służby przeprowadziły również kontrolę samolotu, który w czwartek rano miał wystartować z Lotniska Chopina w Warszawie do Paryża. Powodem było zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie na pokładzie maszyny. Wpłynęło ono w momencie, gdy maszyna była przygotowywana do startu.

Alarm przed startem samolotu. "Zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie"
Alarm przed startem samolotu. "Zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie"
Źródło zdjęcia: Kontakt 24

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa samolot i bagaże zostały poddane szczegółowej kontroli przez odpowiednie służby. W wyniku przeprowadzonych czynności nie stwierdzono obecności żadnych niebezpiecznych ładunków - zaznaczył Moczulski.

Alarmy bombowe w całej Europie

Samolot linii Finnair lecący z Helsinek do Rzymu bezpiecznie lądował w eskorcie włoskiego lotnictwa wojskowego z powodu zgłoszenia, że na jego pokładzie może znajdować się ładunek wybuchowy - podała włoska agencja ANSA.

O trzech samolotach, które musiały awaryjnie lądować w Sofii z powodu alarmów bombowych, poinformowały także media w Bułgarii, powołując się na przedstawicieli władz tego kraju.

Z kolei Airbus A320 lecący z Dublina do Rzymu został przekierowany do bazy lotniczej Evreux w północno-zachodniej Francji.

Czeska policja otrzymała natomiast w czwartek zgłoszenia o zagrożeniu bombowym na pokładzie czterech samolotów lecących do Pragi. "Przygotowujemy się na przyjęcie tych jednostek, zagrożenie oceniamy jako niewielkie, ale nie lekceważymy go" - przekazała czeska policja w serwisie X. 

Przekierowano samolot lecący do Warszawy

Alarm bombowy sprawił również, że samolot linii Wizz Air lecący z Mediolanu do Warszawy został przekierowany do Wiednia - podał portal Milano Today. Alarm okazał się fałszywy.

"Wizz Air potwierdza, że dzisiejszy lot z Mediolanu Malpensy do Warszawy (W4 6387) został przekierowany do Wiednia po otrzymaniu w trakcie rejsu informacji o zagrożeniu bombowym. Decyzja o przekierowaniu samolotu została podjęta zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa, przy czym najwyższym priorytetem było bezpieczeństwo pasażerów i załogi" - przekazały linie w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl.

Jak dodano, "zdarzenie to wpisuje się w serię podobnych gróźb kierowanych w ostatnich dniach wobec kilku linii lotniczych w Europie". "Wizz Air nie jest jedynym przewoźnikiem, którego dotknęła taka sytuacja. Również inne linie lotnicze otrzymywały podobne zgłoszenia, skutkujące przekierowaniem lotów oraz przeprowadzeniem dodatkowych kontroli bezpieczeństwa" - przypomina Wizz Air.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
samolotywizz airLOTPodróże
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