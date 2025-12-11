Logo TVN24
Ze świata

Rubio zmienia urzędową czcionkę. "Aby przywrócić dekorum i profesjonalizm"

Rubio
Rubio o rozmowach pokojowych z delegacją Ukrainy. "To jest postęp, którego dzisiaj oczekiwaliśmy"
Źródło: Reuters
Sekretarz stanu USA Marco Rubio nakazał dyplomatom używanie w oficjalnej korespondencji czcionki Times New Roman. Font Calibri, przyjęty przez jego poprzednika Antony'ego Blinkena, uznał za "niepotrzebne posunięcie w kierunku różnorodności".

Departament pod kierownictwem Blinkena przeszedł na Calibri na początku stycznia 2023 r. Jako uzasadnienie podano wtedy "większą dostępność dla osób niedowidzących wynikającą z braku cech dekoracyjnych". Przez wiele lat Calibri było domyślnie ustawioną czcionką w programach Microsoftu.

Jak informuje Reuters, który dotarł do depeszy wysłanej 9 grudnia do wszystkich placówek dyplomatycznych USA, Departament Stanu uznał, że "typografia kształtuje profesjonalizm oficjalnego dokumentu, a w porównaniu z czcionkami szeryfowymi Calibri jest nieformalna". Szeryf to ozdobne zakończenie na końcach liter. Takim fontem jest np. Times New Roman.

"Aby przywrócić dekorum i profesjonalizm pisemnym produktom pracy Departamentu oraz zlikwidować kolejny niepotrzebny program zgodny z polityką DEIA, departament powraca do Times New Roman jako standardowego kroju pisma" - napisano w depeszy. DEIA to akronim oznaczający Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility, co oznacza Różnorodność, Równość, Włączanie i Dostępność. "Przywrócony standard formatowania jest zgodny z dyrektywą prezydenta One Voice for America’s Foreign Relations (Jeden Głos dla Spraw Zagranicznych Ameryki). Dyrektywa podkreśla odpowiedzialność Departamentu za prezentowanie zjednoczonego, profesjonalnego głosu we wszystkich komunikatach" - napisano w depeszy.

pap_20250904_1BN (1)
Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy
Monika Winiarska, Mikołaj Gątkiewicz
Ławrow, jako szef dyplomacji, uczestniczy w rozmowie z Putinem w sprawie sytuacji w Kosowie. Zdjęcie z 20 marca 2004 roku
To koniec epoki Ławrowa? "Moskwa postanowiła usunąć go w cień"
Tatiana Serwetnyk
Max Kidruk, ukraiński pisarz
"Boję się, że gdzieś w Rosji rośnie teraz mały chłopiec..."
Jacek Tacik

Po objęciu urzędu w styczniu 2025 roku Donald Trump podjął działania mające na celu wyeliminowanie federalnych programów DEIA i zniechęcanie do nich w sektorze prywatnym i edukacji. Zwolnił również osoby odpowiedzialne za sprawy różnorodności w agencjach federalnych i wycofał dotacje dla wielu programów, które uznał za "równościowe".

Reuters informuje, że Departament Stanu nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Autorka/Autor: fig/ToL

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

