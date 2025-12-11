Najgorszy wynik od czasu pandemii

SBU zaatakowała na Morzu Czarnym tankowiec Dashan należący do rosyjskiej floty cieni Źródło: Reuters

"Zmniejszenie wolumenu eksportu w połączeniu z niższymi cenami spowodowało spadek przychodów (ze sprzedaży ropy) do 11 mld dolarów, czyli o 3,6 mld dolarów mniej w ujęciu rocznym (w porównaniu z rokiem 2024 r. - red.) i o 11,4 mld poniżej średniej za pierwsze półrocze 2022 r." - wyliczyła IAE.

Jak podali autorzy raportu, w listopadzie eksport rosyjskiej ropy zmniejszył się o 290 tys. baryłek dziennie, a eksport produktów ropopochodnych - o 130 tys. baryłek dziennie.

Ataki na infrastrukturę

Międzynarodowa Agencja Energetyczna podkreśliła, że eksport ropy przez Morze Czarne zmniejszył się o 42 proc., do poziomu 910 tys. baryłek dziennie.

Według tej organizacji wpływ na te spadki miały ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę i statki tzw. floty cieni, wykorzystywanej do omijania sankcji.

IAE oceniła, że najbardziej dotknięci importerzy to Indie i Turcja.

