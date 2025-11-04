Rewolucja na autostradach w Chorwacji

Minister o cenie biletu na pociąg do Chorwacji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nowy system umożliwi wszystkim kierowcom podróżowanie bez zatrzymywania się na bramkach.

Wdrażanie projektu rozpoczyna się we wtorek, a cała sieć autostrad w Chorwacji zostanie włączona do nowego systemu do listopada przyszłego roku - podały chorwackie media.

Płatność za autostrady w Chorwacji

Kierowcy będą mogli uiścić opłatę za przejazd, tak jak dotychczas, poprzez zakup urządzenia ENC (Elektroniczny Pobór Opłat), a nowością będzie system, który umożliwia późniejszą płatność za przejazd autostradą dzięki automatycznemu rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych.

Kamery będą rejestrować tablice pojazdów, a opłata będzie następnie pobierana za pośrednictwem systemu ESNC, gdzie kierowca będzie musiał się zarejestrować.

We wtorek nowy system zostanie zainstalowany na autostradzie A3, na odcinku pomiędzy miejscowościami Popovacza i Novska.

Kierunek wakacyjnych podróży

Od stycznia do końca sierpnia liczba turystów z Polski odwiedzających Chorwację przekroczyła milion. To jeden z ulubionych zagranicznych kierunków wakacyjnych naszych rodaków.

Do takich regionów jak Istria czy Dalmacja można z Polski dojechać w ciągu nawet kilkunastu godzin, jednak w kluczowych - letnich - miesiącach podróż może się wydłużyć ze względu na korki na autostradach, w tym przed bramkami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD