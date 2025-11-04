Rewolucja na autostradach w Chorwacji

Nowy system umożliwi wszystkim kierowcom podróżowanie bez zatrzymywania się na bramkach.
Wdrażanie projektu rozpoczyna się we wtorek, a cała sieć autostrad w Chorwacji zostanie włączona do nowego systemu do listopada przyszłego roku - podały chorwackie media.
Płatność za autostrady w Chorwacji
Kierowcy będą mogli uiścić opłatę za przejazd, tak jak dotychczas, poprzez zakup urządzenia ENC (Elektroniczny Pobór Opłat), a nowością będzie system, który umożliwia późniejszą płatność za przejazd autostradą dzięki automatycznemu rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych.
Kamery będą rejestrować tablice pojazdów, a opłata będzie następnie pobierana za pośrednictwem systemu ESNC, gdzie kierowca będzie musiał się zarejestrować.
We wtorek nowy system zostanie zainstalowany na autostradzie A3, na odcinku pomiędzy miejscowościami Popovacza i Novska.
Kierunek wakacyjnych podróży
Od stycznia do końca sierpnia liczba turystów z Polski odwiedzających Chorwację przekroczyła milion. To jeden z ulubionych zagranicznych kierunków wakacyjnych naszych rodaków.
Do takich regionów jak Istria czy Dalmacja można z Polski dojechać w ciągu nawet kilkunastu godzin, jednak w kluczowych - letnich - miesiącach podróż może się wydłużyć ze względu na korki na autostradach, w tym przed bramkami.
