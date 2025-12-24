Logo TVN24
Zabawka dla dorosłych prezentem roku pod choinkę

Ceny na święta. "Zaskoczenie"
W Szwecji co roku wybierany jest najlepszy podarek pod choinkę. Tym razem Prezentem Roku 2025 została zabawka dla dorosłych - poinformował szwedzki Instytut Analiz Handlu (HUI).

Prezentem Roku 2025 w Szwecji wybrano zabawkę dla dorosłych, którą może być zaawansowany zestaw konstrukcyjny, kolorowanka lub figurka kolekcjonerska.

Wybrano Prezent Roku 2025

W uzasadnieniu eksperci powołali się na historycznie niski wskaźnik urodzeń, a także popularność wśród dzieci telefonów, co spowodowało zmianę w ofercie producentów tradycyjnych zabawek.

- Obecnie coraz większa część sprzedaży w branży zabawkarskiej stanowią hobbystyczne produkty przeznaczone dla dorosłych - podkreśliła Emma Hernell z HUI.

"Nostalgia za dzieciństwem"

Według ekspertów zabawki dla dorosłych dobrze odzwierciedlają współczesne czasy.

"Niepewność ekonomiczna w otaczającym nas świecie stwarzają potrzebę zabawy i ucieczki, co umożliwiają zabawki i nostalgia za dzieciństwem" - zaznaczono w werdykcie.

Jak wyjaśniono, część przedmiotów ma związek z odreagowaniem stresu lub ma znaczenie kolekcjonerskie, poszukiwane są na przykład rzadkie zestawy klocków, a ich popularność rośnie dzięki platformom społecznościowym.

Jesienią w Sztokholmie dużym zainteresowaniem cieszyły się targi miniatur, gdzie można było kupić m.in. domki dla lalek lub ich wyposażenie.

Kidult - zjawisko międzynarodowe

Analitycy przypomnieli, że tegoroczny Prezent Roku wpisuje się w globalny trend o nazwie Kidult (kid-dziecko oraz adult-dorosły) polegający na angażowaniu się przez osoby dorosłe w aktywności kojarzone do tej pory wyłącznie z dziećmi.

Szwedzka organizacja HUI, należąca do największych szwedzkich sieci handlowych, wybiera charakterystyczny dla danego roku podarunki od 1988 roku.

Prezent Roku w Szwecji:

  • w 2024 r. były to perfumy unisex;
  • w 2023 r. - gra planszowa lub towarzyska,
  • w 2022 r. - robótki ręczne, które stały się na nowo modne dzięki mediom społecznościowym;
  • w 2021 r. mianem podarunku roku ogłoszono bilet do kina lub na koncert w związku z zakończeniem obostrzeń pandemicznych;
  • w 2020 roku, gdy z powodu Covid-19 zalecano przebywanie na świeżym powietrzu, wybór padł na kuchenkę turystyczną.
Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

