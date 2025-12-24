Zabawka dla dorosłych prezentem roku pod choinkę

Prezentem Roku 2025 w Szwecji wybrano zabawkę dla dorosłych, którą może być zaawansowany zestaw konstrukcyjny, kolorowanka lub figurka kolekcjonerska.
Wybrano Prezent Roku 2025
W uzasadnieniu eksperci powołali się na historycznie niski wskaźnik urodzeń, a także popularność wśród dzieci telefonów, co spowodowało zmianę w ofercie producentów tradycyjnych zabawek.
- Obecnie coraz większa część sprzedaży w branży zabawkarskiej stanowią hobbystyczne produkty przeznaczone dla dorosłych - podkreśliła Emma Hernell z HUI.
"Nostalgia za dzieciństwem"
Według ekspertów zabawki dla dorosłych dobrze odzwierciedlają współczesne czasy.
"Niepewność ekonomiczna w otaczającym nas świecie stwarzają potrzebę zabawy i ucieczki, co umożliwiają zabawki i nostalgia za dzieciństwem" - zaznaczono w werdykcie.
Jak wyjaśniono, część przedmiotów ma związek z odreagowaniem stresu lub ma znaczenie kolekcjonerskie, poszukiwane są na przykład rzadkie zestawy klocków, a ich popularność rośnie dzięki platformom społecznościowym.
Jesienią w Sztokholmie dużym zainteresowaniem cieszyły się targi miniatur, gdzie można było kupić m.in. domki dla lalek lub ich wyposażenie.
Kidult - zjawisko międzynarodowe
Analitycy przypomnieli, że tegoroczny Prezent Roku wpisuje się w globalny trend o nazwie Kidult (kid-dziecko oraz adult-dorosły) polegający na angażowaniu się przez osoby dorosłe w aktywności kojarzone do tej pory wyłącznie z dziećmi.
Szwedzka organizacja HUI, należąca do największych szwedzkich sieci handlowych, wybiera charakterystyczny dla danego roku podarunki od 1988 roku.
Prezent Roku w Szwecji:
- w 2024 r. były to perfumy unisex;
- w 2023 r. - gra planszowa lub towarzyska,
- w 2022 r. - robótki ręczne, które stały się na nowo modne dzięki mediom społecznościowym;
- w 2021 r. mianem podarunku roku ogłoszono bilet do kina lub na koncert w związku z zakończeniem obostrzeń pandemicznych;
- w 2020 roku, gdy z powodu Covid-19 zalecano przebywanie na świeżym powietrzu, wybór padł na kuchenkę turystyczną.
Autorka/Autor: skib/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com