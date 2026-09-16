Ze świata Apel o natychmiastową likwidację systemu kaucyjnego Oprac. Paulina Karpińska |

Paulina Hennig-Kloska o "trudnościach logistycznych" w systemie kaucyjnym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Carlos Moedas, burmistrz Lizbony i były komisarz UE, wezwał rząd premiera Luisa Montenegro do natychmiastowej likwidacji systemu kaucyjnego. System o nazwie "Volta" został w Portugali uruchomiony w kwietniu 2026 roku.

Jak powiedział Moedas, który do 2019 roku był unijnym komisarzem ds. badań, nauki i innowacji, wprowadzenie 10-eurocentowej kaucji za każdą butelkę PET i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy. I wyzwoliło w portugalskim społeczeństwie patologiczne zachowania.

Burmistrz Lizbony: więcej śmieci na ulicach

Moedas odnotował częste okradanie urządzeń przyjmujących zwrotne butelki, a także rosnącą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek.

Zdaniem burmistrza Lizbony, który jak zaznaczył popiera ideę recyklingu, po wprowadzeniu systemu “Volta” portugalska stolica oraz inne miasta stały się bardziej zaśmiecone.

Na początku września grupa obywateli zainicjowała akcję zbierania podpisów pod petycją do rządu Portugalii o wygaszenie systemu kaucyjnego. Do wtorku podpisało się pod nią blisko 38 tys. osób.

Problemy z polskim systemem kaucyjnym

W Polsce system kaucyjny, który działa od 1 października 2025 roku, także budzi wiele emocji. Konsumenci skarżą się między innymi na trudności w oddawaniu butelek. Jego zwolennicy wskazują natomiast na mniejszą ilość śmieci na ulicach. Swoje wątpliwości ma natomiast branża segregacji odpadów.

>>> Zarzuty wobec systemu kaucyjnego. "Konsumenci są sfrustrowani"

Na początku października ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że system przejdzie modyfikacje. - Na przełomie września, października spotkam się z operatorami i wyznaczymy też kolejne cele - powiedziała w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dodała, że te cele to na przykład poprawa logistyki, "bo to system musi służyć dla ludzi, a nie ludzie być dla systemu".