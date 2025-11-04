Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Polska może prześcignąć Wielką Brytanię w ciągu dekady"

Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Polska gospodarka przyspiesza
Źródło: TVN24
Jeśli tendencje ekonomiczne utrzymają się, Polska może prześcignąć Wielką Brytanię w ciągu dekady - stwierdził poseł brytyjskiej Partii Konserwatywnej Robert Jenrick w komentarzu opublikowanym we wtorek na łamach dziennika "Telegraph".

Poseł wysunął taką opinię, porównując obecny PKB na mieszkańca Wysp wynoszący 60 620 dol. z polskim PKB na mieszkańca - 50 378 dol. Dane takie podaje Bank Światowy.

Jenrick: dwie dekady temu przepaść była ogromna

Zdaniem Roberta Jenricka "dwie dekady temu przepaść między możliwościami zarobkowymi w Polsce i Wielkiej Brytanii była ogromna". Jenrick przywołał dane liczbowe wskazujące, że wówczas PKB Wielkiej Brytanii na mieszkańca wynosił 39 228 dol., podczas gdy w Polsce 13 936 dol. Przypomniał, że wtedy "Polacy z wyższym wykształceniem i kwalifikacjami byli skłonni podejmować się prac fizycznych w Wielkiej Brytanii (…), gdyż wiązało się to z kwestiami finansowymi".

Torys zwrócił uwagę, że od 2008 r. PKB Wielkiej Brytanii na mieszkańca rósł średnio o 0,7 proc. rocznie, gdy "od 30 lat Polska cieszy się najdłuższym, nieprzerwanym okresem wzrostu gospodarczego w historii Europy (pomijając krótki epizod związany z pandemią COVID-19)".

Według brytyjskiego polityka za sukcesem polskiej gospodarki stoi m.in. przejście w okresie transformacji na dynamiczną gospodarkę wolnorynkową, 19-procentowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych, uproszczone prawo podatkowe czy tworzenie specjalnych stref ekonomicznych.

Jednym z efektów tych działań jest według Jenricka niska stopa bezrobocia w Polsce, wynosząca ok. 3 proc., w porównaniu z 4,8 proc. w Wielkiej Brytanii.

"Polscy przywódcy podjęli rozsądne decyzje"

W ocenie parlamentarzysty "polscy przywódcy podjęli rozsądne decyzje w długofalowym interesie kraju. Odrzucili drogę stagnacji i przyjęli ustalony sposób myślenia".

Jego zdaniem brytyjscy przywódcy i instytucje "wpadli w samozadowolenie w związku z osiągniętym przez nich sukcesem". - Uważali sukces za coś oczywistego, a nie zasłużonego, i oddawali się wygodom, na które kraj nie mógł sobie pozwolić. Jakże się mylili - podsumował polityk.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JuliusKielaitis/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wielka Brytania
Zobacz także:
Gopichand Hinduja zmarł w wieku 85 lat
Zmarł najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii
Ze świata
cpk1
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o CPK
Najnowsze
shutterstock_2679202033
Chcą zamknąć mieszkania dla turystów. Dziesiątki tysięcy osób do zwolnienia
Turystyka
shutterstock_2175179541
Awaria popularnego komunikatora
Z kraju
Kobieta ze smartfonem
Wyciek danych klientów znanej polskiej firmy
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ceny pójdą w górę. Branża alarmuje
Z kraju
Od 1 kwietnia przestanie obowiązywać zerowy VAT na żywność, co oznacza powrót do wcześniejszej 5-procentowej stawki
Plan B w portfelu. Ile warto mieć gotówki
Pieniądze
Protest przeciwko lalkom na platformie sprzedażowej
Gigant wycofuje ze sprzedaży wszystkie produkty erotyczne
Ze świata
Wypadki na warszawskich drogach (zdjęcie ilustracyjne)
Polska z największym spadkiem ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
Z kraju
Karol Nawrocki
"Weto byłoby korzystne dla firm, które nie zamierzają się rejestrować w Polsce"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Co dalej ze stopami procentowymi? "Nie ma co czekać"
Pieniądze
shutterstock_2175179541
"Rzekome okazje" i alarmujące wyniki kontroli
Handel
bali rusztowanie 16
Ogromna konstrukcja na rajskiej plaży. "To wstyd"
TVN24
Stefan Krajewski
"Są pierwsze ustalenia kontroli". Minister zabiera głos
Z kraju
Alaksander Łukaszenko
"Kolejne ograniczenia w ruchu na Białorusi" dla polskich firm. Dekret Łukaszenki
Moto
Chorwacja autostrada a2
Rewolucja na autostradach w Chorwacji
Ze świata
Chińskie samochody
Skok sprzedaży nawet o 1400 procent. "Liczba może sięgnąć miliona sztuk"
Moto
pap_20250923_1UD
Umowa podpisana. Akcje giganta na najwyższym poziomie w historii
Tech
Uwięzieni w sklepie
Partia chrupek wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie
Z kraju
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Bank zablokował konta Rosjan. Dostali dwie wiadomości
Ze świata
smartfon w ręce kobiety
"Zewnętrzny atak" i kłopoty z płatnościami. Spółka o zwrocie pieniędzy
Pieniądze
shutterstock_2135048671
Szef banku centralnego o wieku emerytalnym. "Musimy być ze sobą szczerzy"
Ze świata
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Awaria u dużego operatora. "Sytuacja wraca już do normy"
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
"Chodzi o to, żeby sparaliżować życie ludzi". Wicepremier komentuje
Tech
Salon kosmetologiczny, zabieg
"Plaga niewyszkolonych osób". Taka wizyta może się źle skończyć
Joanna Rubin-Sobolewska
Telefon, aplikacja, smartfon
"Wszystkie te serwisy stoją otworem dla przestępców"
Tech
Telefon komórkowy
"Klienci są obciążani dodatkowymi opłatami". Duży operator z zarzutami
Z kraju
shutterstock_1546838294
Ważne dane z przemysłu. "Pogłębiła się skala redukcji zatrudnienia"
Z kraju
shutterstock_2453408987
USA tworzą międzynarodowy klub. "Zapraszamy do dołączenia"
Ze świata
Prezydent złoży projekt ustawy w sprawie waloryzacji emerytur
"Godna emerytura". Projekt z podpisem prezydenta
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica