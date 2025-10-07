"Burger", "kiełbasa" i "stek". Ważne głosowanie

Tusk: Polska trafiła do klubu państw bilionerów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Komisja Europejska w lipcu przedstawiła propozycję legislacyjną, która dotyczyła zakazu używania określeń "wołowina", "wieprzowina" czy "kurczak" na produkty roślinne, ale nie obejmowała m.in. "burgera" i "kiełbasy".

Głosowanie w PE

W toku prac w PE do propozycji negocjacyjnej włączone nowe określenia. Nie oznacza to jednak, że zostaną one zaakceptowane, bo głosowanie będzie dopiero mandatem do negocjacji z państwami członkowskimi w ramach Rady nad ostatecznym kształtem nowych przepisów.

Zwolennicy zakazu argumentują, że określenia te mogą wprowadzać konsumentów w błąd, i podkreślają, że trzeba chronić branżę mięsną. Przeciw projektowi wypowiadają się m.in. przedstawiciele sektora roślinnych alternatyw dla produktów mięsnych i organizacje promujące wegetarianizm, które podkreślają, że produkty wyraźnie oznaczone jako wegańskie lub wegetariańskie nie wprowadzają konsumentów w błąd.

W 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, iż obowiązujące prawo UE jest wystarczające i państwa członkowskie nie mogą samodzielnie zakazywać stosowania określeń takich jak "wegański burger".

OGLĄDAJ: TVN24 HD