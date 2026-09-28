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Paraliż i gigantyczne straty. Pierwsze szacunki

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Bangkok, Tajlandia, powódź
Wody powodziowe zalały Tajlandię
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT
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Straty finansowe Tajlandii wywołane powodziami mogą sięgnąć około 11 miliardów batów (około 1,3 miliarda złotych) - podała agencja Reuters. Klęski żywiołowe spowodowały do tej pory uszkodzenia lub zniszczenia ponad 550 tysięcy gospodarstw domowych w całym kraju.

W wyniku rozległych powodzi zginęło co najmniej osiem osób, a 1,8 mln ucierpiało - podał departament ds. zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof (DPAA).

Powodzie w Tajlandii

W samym Bangkoku powódź spowodowała uszkodzenia lub zniszczenia 52 tys. domostw. W sobotę, po blisko dwóch dobach nieprzerwanych opadów, stołeczne władze formalnie ogłosiły Bangkok obszarem dotkniętym klęską żywiołową. Rząd Tajlandii ogłosił poniedziałek i wtorek dniami wolnymi od pracy w Bangkoku oraz trzech sąsiednich prowincjach. Z powodu utrudnień komunikacyjnych wstrzymano pracę urzędów i szkół, a mieszkańców zachęcono do pracy zdalnej.

Powódź w Bangkoku
Powódź w Bangkoku
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Poza stolicą ucierpiało ponad 500 tys. gospodarstw domowych. Zgodnie z komunikatami służb meteorologicznych, choć najcięższe ulewy bezpośrednio nad Bangkokiem i przyległymi rejonami osłabły, obfite opady są nadal prognozowane w części regionów północnych, środkowych i wschodnich.

Ogromne koszty klęski żywiołowej

Powódź może spowodować w całym kraju straty gospodarcze szacowane na co najmniej 11 miliardów batów (ok. 1,3 mld zł) - przekazał Reuters. Szkody będą prawdopodobnie rosnąć, jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie - ocenił w rozmowie z agencją Aat Pisanwanich z wydziału ekonomii Uniwersytetu Rangsit. - Przewiduje się, że powódź obniży tegoroczny wzrost PKB o 0,3 punktu procentowego, spowalniając go do 2,1 procent - powiedział ekspert.

Tajlandia to druga co do wielkości gospodarka Azji Południowo-Wschodniej. Straty ekonomiczne w samej stolicy kraju mogą sięgnąć około 7 miliardów batów - podała w oświadczeniu Izba Handlowa Uniwersytetu Tajskiego (UTCC). Oszacowała ona całkowity wpływ powodzi na gospodarkę Tajlandii na około 12,3 miliarda batów (ok. 1,4 mld zł).

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
TajlandiaPowódźKlimat
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