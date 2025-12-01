Wprowadzają dowód tożsamości dla cudzoziemców

Lotnisko w Oslo na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Norweski urząd ds. imigracji wyjaśnił w komunikacie, że głównym celem wprowadzenia karty identyfikacyjnej ma być zapewnienie, by "jednej osobie w Norwegii odpowiadała jedna tożsamość".

Od wtorku, 2 grudnia, o nowe dokumenty będą mogli ubiegać się obywatele państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) zamieszkujący w północnoeuropejskim kraju.

Nowy dokument dla cudzoziemców

Dokument bezpośrednio powiązany z norweskim rejestrem ludności będzie zawierał dane biometryczne. Dzięki temu fałszowanie danych, podszywanie się pod inne osoby, nieuprawniony dostęp do usług publicznych i finansowych mają być - według policji - poważnie utrudnione.

Przy weryfikacji tożsamości w Norwegii zagraniczne dowody często były niewystarczające. Systemy bankowe, apteki czy urzędy coraz częściej nie akceptowały zagranicznych paszportów czy innych dokumentów potwierdzających tożsamość. Jednocześnie ich różnorodność prowadziła często do nadużyć.

Łatwiejsza identyfikacja

O wydanie dokumentu będą mogli od wtorku wnioskować obywatele krajów Unii Europejskiej, w tym m.in. Polski, a także Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii. Nie będzie on uprawniać do przekraczania granic.

Ma jednak ułatwić identyfikację w przypadku korzystania z usług publicznych, usług pocztowych, zakupu używek czy podczas zakładania kont bankowych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD