Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Wprowadzają dowód tożsamości dla cudzoziemców

Oslo, Norwegia
Lotnisko w Oslo na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Obywatele niektórych państw - w tym należących do Unii Europejskiej - będą mogli od wtorku posiadać norweskie dowody tożsamości. Skandynawski kraj chce w ten sposób wzmocnić bezpieczeństwo i ograniczyć liczbę oszustw.

Norweski urząd ds. imigracji wyjaśnił w komunikacie, że głównym celem wprowadzenia karty identyfikacyjnej ma być zapewnienie, by "jednej osobie w Norwegii odpowiadała jedna tożsamość".

Od wtorku, 2 grudnia, o nowe dokumenty będą mogli ubiegać się obywatele państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) zamieszkujący w północnoeuropejskim kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Obywatel Norwegii zaginął w Warszawie
Młody Norweg zaginął po wyjściu z nocnego klubu
WARSZAWA
Nad lotniskiem w Tromso w Norwegii w piątek pojawiły się drony, zakłócając ruch lotniczy
Drony sparaliżowały lotnisko. Miały być wysłane z łodzi
TVN24
Minister Norwegii zapowiada działania po publikacji nt. naruszania przez Equinor praw pracowniczych, w tym Polaków
Polacy wśród poszkodowanych. Norweski minister reaguje

Nowy dokument dla cudzoziemców

Dokument bezpośrednio powiązany z norweskim rejestrem ludności będzie zawierał dane biometryczne. Dzięki temu fałszowanie danych, podszywanie się pod inne osoby, nieuprawniony dostęp do usług publicznych i finansowych mają być - według policji - poważnie utrudnione.

Przy weryfikacji tożsamości w Norwegii zagraniczne dowody często były niewystarczające. Systemy bankowe, apteki czy urzędy coraz częściej nie akceptowały zagranicznych paszportów czy innych dokumentów potwierdzających tożsamość. Jednocześnie ich różnorodność prowadziła często do nadużyć.

Łatwiejsza identyfikacja

O wydanie dokumentu będą mogli od wtorku wnioskować obywatele krajów Unii Europejskiej, w tym m.in. Polski, a także Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii. Nie będzie on uprawniać do przekraczania granic.

Ma jednak ułatwić identyfikację w przypadku korzystania z usług publicznych, usług pocztowych, zakupu używek czy podczas zakładania kont bankowych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JWCohen / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
NorwegiaMigranci i uchodźcy w EuropieMigracje
Zobacz także:
shutterstock_2489227945
Przejęli ponad 120 tysięcy kamerek. "Wielkie cierpienie ofiar"
Tech
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Wielka fala na rynku. Rekord pobity
Nieruchomości
Leonhard Birnbaum
Szef największego operatora apeluje do Niemiec. "Na tym etapie nie ma już sensu"
Ze świata
samolot airbus shutterstock_2151257993
Akcja serwisowa objęła tysiące samolotów. Nowy komunikat giganta
Ze świata
shutterstock_2593216809
Wyciek danych z czołowego sklepu internetowego w kraju
Handel
szwajcaria berno shutterstock_2317946983
W referendum byli na nie. Jest reakcja miliardera
Ze świata
AdobeStock_501639642
Ogromny przelew wysłany do Polski
Z kraju
praca biuro shutterstock_2242410029
Pięć dni wolnego z rzędu bez urlopu. Zmiana przepisów
Dla pracownika
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Decyzja w sprawie stóp procentowych. Jeden głos przeciw
Z kraju
shutterstock_2260105509
"Konsumenci zaskoczeni". Duża kara dla Biedronki, sieć reaguje
Handel
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Polska gospodarka mocno w górę. Najnowsze dane
Z kraju
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Trzęsienie ziemi dla polskiej branży. "Finansowa bomba z opóźnionym zapłonem"
Z kraju
gpw dzwonek warszawa shutterstock_2371508041
To robi wrażenie na Europie. Wartość polskich spółek ostro w górę
Z kraju
Tajpej, Tajwan
Boom na rynku, imponujący wzrost. "Może nie doceniano skali tego efektu"
Tech
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Sklepy jak bankomaty. Zmiany w sprawie gotówki
Pieniądze
krupówki Zakopane
Popularna miejscowość wprowadza zmiany w opłatach. Oto stawki
Z kraju
Nowe samochody na parkingu terminalu w Essen, Niemcy
Rewolucja na drogach u sąsiada Polski
Ze świata
praga czechy shutterstock_2432020853
Eksperyment banku na milion dolarów. "Chcemy przetestować tę ścieżkę"
Ze świata
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany dla pracowników. "To byłby prawdziwy przewrót kopernikański"
Dla pracownika
Black Friday
Ruch wzrósł o 800 procent. Padł rekord
Ze świata
Donald Tusk
Stopnie alarmowe w Polsce. Jest decyzja premiera
Z kraju
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
Pieniądze
Zakaz handlu w niedziele
Dwie duże zmiany w zakazie handlu
Handel
Rozmowy odbywają się w Genewie w Szwajcarii
Pomysł ogromnego podatku, niepokój wśród najbogatszych. Grożą wyjazdem
Ze świata
Telefony
To nie jest "narzędzie idealne ani bezbłędne". Ostrzeżenie
Tech
Trojena
Marzenie za biliony dolarów. Budżet przekroczony 25 razy
Alicja Skiba
komisja-europejska-shutterstock_260719826
Wielkie pieniądze dla Polski. "To ogromny krok dla bezpieczeństwa"
Z kraju
shutterstock_1587197827
Możliwy koniec sporu. "Dziś wycofujemy skargę"
Tech
eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w Eurojackpot w górę
Pieniądze
Panel dyskusyjny "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Sztuczna inteligencja w Polsce. "To jest ten scenariusz, który będzie kluczowy"
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica