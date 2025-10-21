Start misji IMAP. Na pokładzie jest polski instrument Źródło: NASA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

NASA to amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Prowadzi projekt Artemis 3, czyli ponownej załogowej misji na Księżyc.

SpaceX to "niezwykła firma"

Pełniący obowiązki administratora NASA Sean Duffy, który jest też ministrem transportu, określił SpaceX jako "niezwykłą firmę", która dominuje w branży rakiet kosmicznych i stała się jedną z najcenniejszych firm prywatnych na świecie.

Jednocześnie zaznaczył, że inne koncerny – w tym Blue Origin Jeffa Bezosa i Rocket Lab – intensywnie pracują nad uzyskaniem przewagi technologicznej i kontraktowej w zakresie księżycowych misji kosmicznych.

"Będziemy mieli wyścig kosmiczny"

– Jestem w trakcie otwierania tego kontraktu (na inne firmy - red.). (...) Będziemy mieli wyścig kosmiczny, w którym amerykańskie firmy będą rywalizować o to, która z nich jako pierwsza wyśle nas z powrotem na Księżyc – podkreślił Duffy, wypowiadając się w telewizji Fox News.

Do firm zaangażowanych w misję Artemis należą Blue Origin, Boeing i Lockheed Martin.

"Odrobina konkurencji nie zaszkodzi"

Zdaniem Duffy'ego NASA ma nadzieję zakończyć misję w ciągu półtora roku do dwóch lat. Dodał, że prezydent USA Donald Trump koncentruje się na pokonaniu Chin w wyścigu o powrót człowieka na Księżyc i uważa, że rywalizacja między amerykańskimi firmami pomoże NASA osiągnąć ten cel.

"Odrobina konkurencji nie zaszkodzi, a pobudzi innowacje! Pokonamy w tym Chiny i zrobimy to pod rządami (Donalda Trumpa - red.)" – napisał Duffy w mediach społecznościowych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: /kris Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock