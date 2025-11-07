Lotnisko tymczasowo zamknięte z powodu drona

W pobliżu lotniska w Monachium zaobserwowano drony. Tymczasowo zawieszono loty Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek lotnisko Landvetter w Goeteborgu zostało zamknięte na kilka godzin z powodu zaobserwowania dronów. "Należy spodziewać się opóźnień" – napisano na stronie internetowej lotniska.

Wstrzymano lub anulowano kilkanaście lotów, a mające wylądować samoloty przekierowano na inne lotniska, w tym do Kopenhagi.

Wcześniej, w środę wstrzymano ruch lotniczy w niemieckim Hanowerze w związku z obserwacjami dronów, a we wtorek zamknięto lotniska w Brukseli i Liege w Belgii. Podobne incydenty pod koniec września zdarzyły się w Kopenhadze i Aarhus w Danii, a także w stolicy Norwegii – Oslo.

OGLĄDAJ: TVN24 HD