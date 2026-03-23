Właściciel OnlyFans nie żyje

"Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Leo Radvinskiego. Leo odszedł spokojnie po długiej walce z rakiem. Jego rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie" - przekazał rzecznik OnlyFans w oświadczeniu.

OnlyFans owner Leonid Radvinsky dies at 43 — Financial Times (@FT) March 23, 2026

Radvinsky, przedsiębiorca pochodzenia ukraińsko-amerykańskiego, nabył w 2018 roku. Fenix International Limited, spółkę macierzystą OnlyFans i pełnił funkcję jej prezesa oraz większościowego udziałowca. Prowadził również Leo, fundusz venture capital, który koncentruje się głównie na inwestycjach w firmy technologiczne.

OnlyFans to platforma z treściami subskrypcyjnymi na życzenie założona w 2016 roku przez brytyjskiego przedsiębiorcę Tima Stokely'ego. Na popularności zyskała podczas pandemii COVID-19, kiedy dla wielu twórców - przeważnie treści dla osób powyżej 18. roku życia - stała się głównym źródłem dochodu.

Opracowała Alicja Skiba/kris